Arrenca el curs i la Fundació Universitària del Bages, la FUB, ho fa en el marc d’un relleu en la prefectura: amb el mes de setembre també arriba Antoni Llobet Mercadé al càrrec de director general en substitució de Valentí Martínez Espinosa. Llobet ha estat adjunt a la direcció en temps suficient per saber com funciona la casa. Llicenciat en Filologia Catalana, professor de secundària, director d’institut, regidor a Manresa i director general a la Generalitat, relleva un doctor en Psicologia, diplomat en Infermeria, consultor de direcció empresarial, i capità del vaixell de la FUB els darrers vint-i-tres anys, que han estat d’un creixement formidable. En aquest temps ha vist estrenar l’edifici principal (el gran dònut quadrat que inspira el logotip) i ha pilotat una expansió per la qual avui els edificis estan numerats de FUB 1 a FUB 4 (més el CU+ de la clínica universitària). L’oferta de graus i titulacions ha crescut per tal que Manresa estigués a l’altura i tragués profit de l’increment de la demanda d’estudis superiors a tot el país. Gràcies a això la ciutat acull estudiants d’altres comarques i àdhuc països, i el lloguer de pisos a universitaris és una pràctica a l’ordre del dia. L’entesa amb la Universitat de Vic, polèmica en el seu moment, concedeix potència sense renunciar a la personalitat, i empeny les rivalitats de campanar cap a l’arxiu dels temps passats. Manresa continua enviant joves a d’altres campus catalans, però ara també en rep, perquè la fundació vetlla per ajustar l’oferta a la demanda, en una visió necessària quan recursos econòmics i volum d’alumnat guarden relació directa. Per això el pla estratègic vigent parla d’«assolir la matrícula que garanteixi la sostenibilitat de les titulacions» amb la «revisió dels graus que es trobin qüestionats pel nombre de matrícules» i el «desenvolupament d’un pla de màrqueting que contempli l’anàlisi de necessitats de mercat i el desplegament d’accions de promoció dels estudis i captació d’estudiants». El rumb està ben clarament marcat.