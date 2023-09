Catalunya té una necessitat peremptòria de places públiques o concertades en residències per a gent gran. I Manresa, en particular, com a ciutat amb un nivell d’envelliment líder al país i a l’Estat, en té necessitats encara més urgents. El benestar de la gent gran que requereix una atenció permanent no pot ser garantit per moltes famílies, i moltíssimes d’aquestes famílies no poden afrontar el pagament d’una plaça privada. La falta de places públiques es converteix, en moltes llars, en un veritable drama. I tanmateix, l’oferta disponible creix amb compta-gotes. Això ja seria prou criticable. Però hi ha més: la política de la Generalitat en matèria de concentració de places no és deficient només per la falta de recursos econòmics, sinó per una enutjosa sensació de falta de rigor. A Manresa ni tan sols no està clar quantes places concertades hi ha, ni quantes se n’afegiran enguany, ni on, ni quan. Mentrestant, la Plataforma de la Gent Gran continua demanant la residència municipal prevista inicialment al Xup i finalment descartada. Un tema tant greu mereixeria una gestió molt millor.