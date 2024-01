Manresa serà enguany la ciutat Capital de la Sardana, un títol creat per impulsar la dansa nacional del país i difondre’n el coneixement. L’Agrupació Cultural del Bages, el Grup Sardanista Dintre el Bosc i el Casal Cultural Dansaires Manresans, antany molt distanciats, col·laboren ara per assegurar que la ciutat tingui una programació de sardanes i han estrenyut aquesta aliança per fer realitat aquesta capitalitat idonar-li contingut. L’objectiu s’ho val. Catalunya té la sort que la seva dansa nacional ha estat fins temps molt recents no pas un vestigi del passat, sinó una dansa vivíssima al carrer que formava part de la realitat quoticiana i de l’oci de moltíssims catalans. Ha estat així fins fa només una generació, i encara ara podem veure gent formant rotllanes espontàniament davant d’una cobla, un fet que noté comparació entre les danses tradicionals a Europa. Els nous estils d’oci fan molt difícil mantenir aquesta excepcionalitat, però és perfectament factible que la sardana continuï sent una dansa socialment viva, i cal fer tot el possible per aconseguir-ho. És un patrimoni irrenunciable, part de la nostra personalitat nacional, i ha de ser promogut i defensat. Tan de bo Manresa, aquest any, hi pugui posar un bon gra de sorra.