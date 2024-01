El clam contra la precarietat de la C-55 és antic i seria molt difícil determinar en quin coment van començar les queixes i les protestes, però tenim una dada que ens serveix de referència. Ara fa 25 anys que el Parlament va aprovar, per primera vegada, i per unanimitat de tots els grups polítics, demanar al Govern que desdoblés la llavors C-1411, que tenia molt menys trànsit que ara però ja es considerava totalment col·lapsada. La proposta va ser d’ERC i tothom hi va votar a favor. CiU, que governava, va tenir un interès especial a que la proposició no de llei especifiqués que el desdoblament s’havia de fer, però no s’hi posés data. Sent així, devia pensar llavors Jordi Pujol, ja podeu anar aprovant proposicions. Des de llavors, els pronunciaments polítics sobre el desdoblament han estat presidits per la hipocresia dels partits que han governat. Tothom ha vist el desdoblament imprescindible quan ha estat a l’oposició, i ajornable quan ha estat al govern, i tornem a començar. La ciutadania ho ha percebut perfectament, i per això ja costa molt creure’s res. I mentrestant, la carretera, apedaçada a pessics, continua col·lapsada al costat d’una autopista molt cara i d’una línia de tren patètica.