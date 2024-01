Josep Maria de Martín i Gassó (Berga 1920 -2005), sens dubte és l’intel·lectual més important de Berga del segle XX, malgrat tot molt oblidat a casa nostra. Sort que Jordi Puntas, quan era el director de la revista cultural del Berguedà, l’Erol, va fer que la ciutat de Berga li atorgués la Medalla d’Or, o que la gent de l’Òmnium Cultural de Berga, en ser el centenari del seu naixement varen col·locar una placa a la façana de casa seva de la Ronda Queralt (dita popularment la Vall del Codos) i més darrerament l’exposició municipal feta per Jaume Capdevila Kap i Salvador Vinyes (que fou durant anys el seu alumne) però malgrat tot està molt oblidat i poc estudiat.

De Martín era escriptor, poeta, dibuixant i pintor, va començar a dibuixar als 16 anys a la premsa de Donostia i Iruña, a Euskal Herria, on havia hagut de fugir amb el seu pare, ja que la seva vida corria perill en la Berga controlada pels del Comitè en plena guerra civil. Quan va tornar, ja va fer el primer programa de la Patum, l’any 1939, i va seguir fent-ne de forma periòdica fins a l’arribada dels ajuntaments democràtics de l’any 1979. També va ser fundador del Museu de Berga i el seu director, responsable de les publicacions culturals i erudites fetes pel mateix Museu.

Quan va morir l’any 2005, els, aleshores gestors, cultural berguedans i el responsable polític de cultura de l’ajuntament berguedà no varen tenir, la mínima cura de fer les gestions necessàries per conservar per la ciutat la seva obra i patrimoni cultural i crear un museu o centre cultural amb la seva obra pictòrica i fer una biblioteca amb la immensa col·lecció de llibres que disposava. Les seves obres d’art foren venudes i escampades per tot arreu, cap a ni una de les suposades institucions culturals locals va fer res de res, la seva biblioteca –una joia increïble per la gran quantitat de llibres antics de Berga, ja que el seu avi havia estat batlle local–, tot va anar a parar als llibres de vell del Mercat Dominical de Sant Antoni de Barcelona... això és molt greu, la qui disposava del seu fons l’Anna, ens va avisar i vàrem poder adquirir nombrosos llibres de la seva col·lecció.

Avui, però voldria destacar que el llibre que va fer a mitges amb el seu gran amic, Gabriel Ferrater Un Cuerpo, o Dos, editat per Sirmio l’any 1987, i que creiem que estava totalment exhaurit, n’han sortit una bona colla d’exemplars, que es poden adquirir a Barcelona a la Llibreria la Central, del carrer de Mallorca. Marta Ramoneda, de la Central, va dir-me que el seu editor li va dir que n’havien sortit uns quants, cosa extraordinària, ja que feia anys que no era possible poder-lo comprar a cap llibreria ni de Berga o Barcelona. Com a mínim això és una bona notícia.