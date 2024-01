Als poblats africans de les pel·lícules, a banda de l’esbart dansaire, hi havia un reietó i un bruixot, figures d’existència certificada pels antropòlegs colonials, que podem considerar com el germen de l’Estat. Ja es veu que la cosa és antiga. Després es va complicar amb l’agricultura, la propietat de la terra, els excedents i els intercanvis, les ciutats, els imperis... i amb cada pas l’Estat es tornava més gran i més complex. Hi havia els de dalt de tot, amb un monarca i el seu cercle, i tota una estructura delegada en piràmide fins arribar a la base de soldats, funcionaris, recaptadors, escrivans i clergues que sabien de lletra (o de jeroglífics). La caiguda de l’Imperi Romà va escapçar la gran estructura però l’escala es va mantenir en el feudalisme: el rei concedia o reconeixia terres a ducs, comtes i marquesos, i amb la terra, el dret sobre vides i hisendes dels residents vells o nous. I els senyors muntaven la seva estructura piramidal: vescomtes, barons, castellans, cavallers i finalment soldats. Més els clergues amb lletra, és clar. Tots ells vivien del què pagesos, artesans i mercaders els donaven si us plau per força. Des del monarca coronat i cantat pels joglars i els cronistes a sou, fins l’últim soldat que feia la feina bruta d’espantar pagesos quan passava el recaptador, tots ells compartien la causa comuna de viure del que produïen els altres. El pas del feudalisme a les monarquies absolutes no va canviar l’essència del mecanisme, sinó que el va fer més gran, complicat i reglamentat. Les revolucions democràtiques van establir que el gran artefacte havia de ser governat pels representants del poble, i s’havia de posar al servei de les necessitats col·lectives: de servir el rei a servir a la gent el canvi és radical, sideral, magnífic, però la màquina continua allà i no para de créixer. Al cap de tants anys, és com un ésser viu amb memòria i instint de conservació, que reacciona com a tal quan se sent amenaçat. I que abdueix amb una gran facilitat els qui s’hi apropen amb la vana esperança de dominar-lo.