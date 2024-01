Els bàrbars sempre intenten proclamar l’estultícia dels civilitzats i la ignorància, així, es posiciona com un argument reputat per damunt dels valors dels qui esgrimeixen la convivència, el diàleg i el coneixement com les eines més dignes de la coexistència entre les persones. Els bàrbars et volen fer creure que el progrés és la mentida dels qui es volen passar de llestos i, per tant, no te n’has de refiar. L’autonomia individual no entra en el seu càlcul de possibilitats perquè els desmunta la bastida sobre la que volen construir el poder que un dia et sembla simpàtic i l’endemà et subjuga o t’afusella. Els bàrbars no haurien de tenir lloc entre nosaltres però la saben llarga perquè el comú dels mortals tendeix a replegar-se en temps convulsos i, com alertava Bauman, arriba l’hora de la retrotopia, la fe en les grans idees del passat.

Dies enrere, la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya va acollir la taula rodona Un futur sense guerra, en el marc del programa d’activitats de l’exposició Quina humanitat? La figura humana després de la guerra (1940-1966), en curs fins l’11 de febrer. Moderada per Laura Rosel, hi van parlar els periodistes Carme Colomina, Olga Rodríguez i Jordi Armadans i aquest darrer, activista pacifista, va evidenciar la fal·làcia de l’esperit naïf dels qui defensen la pau i va rebatre la idea que s’ha de ser molt ingenu i desinformat per militar en aquest bàndol. A la novel·la Apeirògon, Colum McCann ens explica el cas d’un pare israelià i un altre palestí que van perdre les seves filles en l’interminable calvari de la violència de l’Orient Pròxim -un terrorista suïcida en un cas, una bala d’un policia en l’altre- i es fan amics perquè ells sí que estan informats i saben que l’estat actual de les coses no porta enlloc. Des de la taula es va ressenyar un cas similar de dos ciutadans, un de cada cantó ,que fins i tot van combatre en els exèrcits respectius, bagatge suficient per entendre que l’únic camí és deixar les armes, asseure’s i parlar fins que no hi hagi una solució. Però els bàrbars et volen fer creure el contrari, que els altres sempre són els dolents i que no t’has de deixar entabanar, et diran que ells només volen fer-te abdicar dels teus valors i pervertir-te. És la guerra inevitable? El tarannà positiu d’Armadans, en contra fins i tot de la llarga nòmina de conflictes inscrits en la història de la humanitat, considera que la guerra, com a producte humà, es pot evitar. Una bona manera de contribuir a la pau és delatar els bàrbars i barrar-los el pas. A les urnes, als carrers i en el ring de les idees.