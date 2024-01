S’acosta febrer, quan Manresa celebra la festa de la Misteriosa Llum, prodigi que al segle XIV va desencallar la construcció de la Séquia per on encara li arriba l’aigua que raja per les aixetes i rega els horts del municipi. Com saben molts dels qui se’n beneficien, aquesta aigua procedeix del riu Llobregat, on és captada als peus del castell de Balsareny mitjançant una resclosa anomenada «dels manresans». Tot això és alhora molt antic i ben vigent, però de vegades em pregunto si avui, al cap de gairebé set segles, podria fer-se com llavors. Per la banda tècnica, segur que sí, però: què dirien els alcaldes, les entitats i la gent de les poblacions del Llobregat si els manresans els anessin a «prendre» l’aigua? ¿Estem segurs que ningú no sortiria a protestar amb la pancarta «el riu és nostre», o la menys bel·ligerant «el riu és vida»? Al segle XVI va ser el bisbe de Vic, com a senyor de Sallent, qui va posar entrebancs a una possible baixada del cabal del riu en els seus dominis. Ara els senyors d’un municipi són els veïns (se suposa), i els obstacles als transvasaments són de caire popular. Aquests dies hem vist imatges de l’embassament de Mequinensa ple fins dalt mentre els de Sau, La Baells o la Llosa del Cavall agonitzen, però el suggeriment d’allargar fins a Barcelona la canonada que porta aigua de l’Ebre a Tarragona ja ha aixecat unes quantes butllofes. Comprem tranquil·lament vehicles elèctrics xinesos, xips taiwanesos, televisors coreans, roba bengalí i cultura made in USA, ¿i no podem portar aigua d’allà on en sobra cap allà on en falta? Però el Govern dissimula cada cop que algú en parla, perquè tem la reacció de la soferta població ebrenca. Ve de lluny: fa mig segle ja es proposava el gran transvasament de l’Ebre a Barcelona, i llavors s’hi oposaven els aragonesos. De totes maneres, si la crisi climàtica s’agreuja, aviat s’acabarà la discussió. Ni de l’Ebre, ni del Ter, ni del Llobregat: tots consumirem aigua de mar, primer dessalada i després reciclada un cop i un altre. A preu d’or.