AManresa s’està portant a terme un projecte de renaturalització a una finca de sis hectàrees del sector de can Poc Oli, al sud del municipi. La renaturalització fonamenta la seva acció en la recuperació dels processos naturals, tant aquells que acumulen vegetació com els que en redueixen. Un cop recuperats, la teoria defensa que l’evolució pròpia de la natura —que pot patir riuades, erosions, focs, el pas d’un ramat d’herbívors— serà dinàmica i afavorirà ambients diversos, aportant un major nombre d’espècies. Passes endavant que s’han donat fins ara en aquesta prova pilot han estat l’eliminació d’una hectàrea d’asfalt de l’aparcament de la discoteca Pont Aeri, l’ensorrament de la resclosa de la riera de Rajadell, suprimir l’activitat agrícola d’una parcel·la de 5.000 metres quadrats, s’han realitzat jornades per retirar deixalles i s’han dut a terme actuacions d’educació ambiental i d’investigació científica. Hi ha pendent ensorrar l’antiga discoteca, una operació que té un cost molt elevat. Però, mentrestant, es va monitoritzant tot el procediment per retornar a la natura allò que se li havia pres.