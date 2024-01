Fa 10 anys les capitals d’Osona i el Bages es van posar d’acord per compartir el projecte universitari, constituint una federació formada per les fundacions universitàries Balmes i Bages, que fins aleshores havien treballat per separat, per crear la UVic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Posteriorment, es van afegir al projecte la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut i la Fundació Elisava.

Els promotors d’aquell gran acord, que va permetre ajuntar estructures i esforços, van aconseguir que Vic i Manresa trenquessin el recel que històricament hi ha hagut entre les dues ciutats i que es posessin a treballar de forma conjunta. Afortunadament, el pragmatisme es va imposar al localisme de vol gallinaci i entre tots van saber enfortir la UVic, que va néixer gràcies a la tossuderia d’una gent que va voler recuperar l’ensenyament superior que la capital d’Osona havia tingut abans de la supressió de les universitats catalanes després de la guerra de Successió i que ho va aconseguir amb més il·lusió i esperança que certituds i que el pas dels anys els ha donat la raó. El temps també ha donat la raó als artífexs de la federació entre Vic i Manresa i ha demostrat que la col·laboració és millor que la rivalitat o la ignorància mútua. Podien haver continuat competint, però no haurien experimentat el creixement que han tingut. La UVic-UCC demostra que Manresa i Vic poden mantenir la seva personalitat sense imposar-se l’una a l’altra, col·laborant i fent que els ciutadans de la Catalunya interior, central o com se’n vulgui dir tinguin millors serveis i oportunitats.