Els experts -per exemple els que tenim a les pàgines 2 i 3- coincideixen que si Catalunya no té més dessaladores, més plantes de reutilització, millors canonades amb menys fuites i més tecnologia per controlar l’eficiència del subministre d’aigua és perquè, històricament, han faltat diners per fer-ho possible, i ha estat així perquè als polítics els fa molta por fer pagar l’aigua al preu que caldria per tenir un sistema òptim capaç de resistir sequeres com l’actual. Ho trobo curiós. Em sorprèn que temin tant la reacció d’una població resignadíssima a pagar absolutament per tot i acostumada a que els reguladors se’ns fiquin gairebé a dins del llit. A veure: acceptem que no ens deixin entrar amb un cotxe antic a Barcelona, o que no es pugui fumar a la terrassa, o que ens haguem de posar mascareta a la farmàcia d’un dia per un altre, o que ens revisin els ingressos fins a fiscalitzar la paga de la nena... però, en canvi, no acceptarem que ens controlin el reg del jardí, el consum de casa o l’ús de la piscina? Els pagesos que estan sotmesos a normatives europees, espanyoles, catalanes i municipals, que viuen immersos en una teranyina de quotes, subvencions i limitacions, i que per sobreviure han de ser experts en normes ambientals i urbanístiques... ¿es revoltaran si es dicten normes per racionalitzar progressivament el reg de les finques? Seria la primera cosa que no acceptessin des de la guerra dels Segadors. Humm, més aviat diria que les coses de l’aigua no es veuen gaire i porten molta feina, i als polítics els interessen les coses que es veuen molt, no porten gaire feina i es poden exhibir a les properes eleccions. La bona política és com la bona pluja: suau, persistent, transparent i amb efectes acumulables a llarg termini. Justament, és el que ens falta, mira.