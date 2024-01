El debat organitzat ahir per Regió7 amb la col·laboració d’Aigües de Manresa per abordar en profunditat el repte que suposa la sequera que patim va permetre dibuixar amb força claredat les claus de la situació. Samuel Reyes, director de l’ACA, Pol Huguet, regidor d’Acció Climàtica de Manresa, Antoni Ventura, director d’Aigües de Manresa i Xavier Martínez, de l’Eurecat, van descriure un panorama en el qual hi ha feina per a tothom. L’administració ha d’equipar bé el país amb més capacitat per dessalar i regenerar, un esforç que s’ha fet, i gràcies a això estem resistint la sequera fins ara, però no s’ha fet prou, i per això les grans obres planificades ens arribaran tard; els pagesos, principals consumidors, i els industrials, han d’optimitzar processos perquè el país ja no es pot permetre els excessos; i els ciutadans han de fer un esforç perquè els seus petits consums, multiplicats per milions, són determinants, i perquè, en aquests moments, els canvis domèstics són els que més ràpidament poden ajudar a sortir de l’atzucac. Ningú no pot mirar a l’altre i passar-li la responsabilitat. I als polítics els toca liderar el canvi, amb rigor i intel·ligència. Ara, més que mai, necessitem líders a l’altura.