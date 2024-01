Avui toca no badar, l’assumpte és prou complex per, només, compartir un conjunt de reflexions i dades; arran de la notícia de fa pocs dies que la Generalitat ha publicat l’avantprojecte de la llei integral de reconeixement al dret a la identitat i expressió de gènere, coneguda com la llei trans catalana.

No em ficaré ni expressaré la meva opinió personal envers la llei, el que si m’interessa és no badar gens vers allò que es percep a la pràctica clínica; insisteixo que les persones que atenem no són l’expressió ni el reflex del que passa a la societat veiem i atenem les persones que pateixen, en aquest cas, per una situació concreta, la identitat de gènere.

La persona transgènere és aquella que té una identitat de gènere diferent del gènere assignat en néixer. També es consideren, encara que no totes, transgèneres, les persones de gènere no-binari o genderqueer que engloba identitats de gènere que no són sols masculines o femenines, ‌sinó identitats que es troben fora del binari de gènere; aplica a les persones que no tenen una autopercepció d’home o dona. Això diu la Viquipèdia, ja que no estava segur de definir-ho prou bé.

El que volia compartir són aquelles condicions o situacions de les persones que ja han fet la transició al gènere amb el qual s’identifiquen i que són ateses en centres de salut mental; demanen ajut per una sèrie de condicions negatives en què es troben en el seu dia a dia i que els afecten sigui a la seva salut mental o que els hi crea un malestar continuat, que si és perllongat provoca ansietat i, a la llarga, estats depressius. Les més freqüents són l’abús físic i verbal, l’exposició a la discriminació, l’aïllament social, les deficients relacions entre iguals, la baixa autoestima, la insatisfacció pel pes i l’edat. En la literatura mèdica es constata, en tots els estudis, que els nens i adolescents més grans van tendir a tenir taxes més altes de malestar psicològic. Per altra banda, també es va documentar els factors que promouen la resiliència per a la salut mental, com ara la connexió amb els pares, el suport social, la seguretat i el sentiment de pertinença i acceptació a l’escola i la capacitat d’utilitzar el nom escollit.

Queda demostrat que és l’actitud i la capacitat de relacionar-se amb els altres que afecta, de manera positiva o negativa, en el sentiment de benestar de les persones. Això em recorda el que, fa unes dècades, ja passava en les persones homosexuals, gais i lesbianes; el motiu de consulta no era l’atracció sexual cap a les persones del mateix gènere, era, i escric era perquè fa anys que no m’hi trobo, l’acceptació per parts dels familiars o companys.

Per cert, en l’avantprojecte de llei esmentat, entre els adolescents de 12 i fins als 15, la seva opinió haurà de ser respectada a l’hora d’accedir a determinats tractaments mèdics. Si la seva decisió no compta amb el vistiplau dels seus tutors legals, es proposa que podran anar a mediació. Figura contemplada, la mediació familiar, en la legislació catalana.