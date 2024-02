Si jo estigués en el lloc de Pere Aragonès (que no és el cas, afortunadament per al país) no hauria decretat l’emergència per sequera, per la certesa que ningú m’ho agrairia. Però Aragonès és d’una altra fusta i ha pres la decisió que considera necessària al marge dels xiulets i dels aplaudiments. Ahir van desfilar per la televisió nacional els testimonis dels sectors damnificats, que són nombrosos, i tots ells se sentien maltractats i discriminats, però també van aparèixer conservacionistes i ecologistes proclamant que tot plegat no serveix de res perquè el veritable problema és el model de creixement econòmic. Si ningú no t’ho agraeix quan escanyes el raig de l’aixeta abans que es buidi totalment el dipòsit, potser val més quedar-s’ho mirant fins que ja no en caigui ni una gota. És com la covid: l’extrema dreta va oposar-se a les restriccions i ara avança a Europa i Amèrica.

Com que el president és més responsable i menys egoista del que jo ho seria, s’ha decretat l’emergència, que entre d’altres coses implica limitacions en el consum domèstic. Si aquesta és la medicina, ens haurien de facilitar el prospecte amb les instruccions. Com ho fem reduir el la despesa d’aigua a casa? Estic segur que la majoria de les llars no la llancen pel gust de llançar-la, i estarien contentes de rebre els consells oficials per gastar-ne encara menys. Per exemple: deixem de dutxar-nos cada dia, suquem només els peus en una palangana i ens passen una tovallola molla per les aixelles i l’engonal? Ens apuntem a un club de natació i fem el bany setmanal a la piscina? Ens eixuguem a l’aire per no embrutar tovalloles? Espaiem el rentat de la roba interior fins que faci picor? Canviem els geranis per cactus? Bullim verdures successives en la mateixa aigua? Servim els àpats en plats amb restes dels àpats anteriors, que tot alimenta? Fem les necessitats en grans orinals per buidar-los un cop al dia? Si us plau president, consellers, la disposició hi és tota, però necessitem instruccions precises.