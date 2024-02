Aquest mes de gener ha transcorregut a la velocitat de la llum, veient passar gairebé de reüll la vida: la inestabilitat geopolítica dels conflictes actius a Ucarïna i Gaza, la Llei d’Amnistia, l’IPC, l’epidèmia de grip que es resisteix a abandonar-nos i la recent renúncia de Xavi Hernández (tragèdia nacional!). Un amalgama de peces formant un trencaclosques difícil d’encaixar i que s’anirà embolicant cada vegada més a mesura que avanci el calendari.

Hi ha dies que les notícies passen de llarg i, per pur instint de supervivència, intentem reduir el focus a allò que és realment important: el més proper i quotidià. Al final del dia, allò que compta és la sensació de tranquil·litat que dona superar els reptes del dia a dia: la vida, en última instància, no es tracta només de sobreviure a les tempestes, sinó de trobar la pau enmig d’elles.

Quan el pes del món sembla excessiu, trobar la força per superar els desafiaments immediats ja esdevé una proesa. Les preocupacions globals i locals poden semblar aclaparadores, però en la nostra resiliència quotidiana, trobem una força que no pot ser eclipsada per la incertesa del futur.

És en aquest moment, quan la vida quotidiana es torna una batalla constant, que la presa de consciència dels nostres petits èxits es converteix en el millor exercici per assegurar un mínim de calma i de felicitat: tancar satisfactòriament un projecte a la feina, fer la compra de la setmana sense superar el pressupost previst, obrir la finestra de bon matí i celebrar que estàs bé a casa teva, gaudir de la sensació d’esgarrapar una estona –allà on sigui– per llegir aquell llibre que et captiva mentre el món roda al teu voltant, haver fet feliç algú i haver pogut riure, encara que només hagi estat un instant. Totes aquestes coses ens demostren que tenim més poder del que imaginem.

Mentre construïm la nostra realitat diària, hem de recordar-nos constantment que la vida és un viatge que es fa pas a pas i que la superació dels reptes i/o dels entrebancs diaris forma part d’aquest camí, a voltes més pla i a voltes més pendent o amb més giragonses, però el camí que tenim per recórrer, al cap i a la fi.

Potser no podem canviar el món amb un sol moviment, però podem transformar la nostra pròpia realitat amb cada elecció que fem. La construcció d’una tranquil·litat col·lectiva comença amb les nostres accions individuals, valorant les petites coses que formen el teixit de la nostra existència.

Aquesta setmana he sopat cada dia a casa amb la meva filla i hem compartit estones de conversa i riures; he aconseguit començar el dia sense córrer, assaborint el primer cafè del matí i he pujat cap a l’estació sense haver de córrer. A la feina, he intentat complir la planificació de tasques (uns dies amb més èxit que d’altres), he pogut organitzar bé la compra i els àpats, anar a dormir a una hora prudent i tenir la sensació de comptar amb l’energia suficient per viure allò que em tocava cada dia.

Aquesta ha estat una bona setmana i soc conscient que la vinent no ho serà tant, potser. Poden sorgir imprevistos o noves dificultats que demanaran de mi un esforç amb el que no comptava o que no em vindrà de gust fer. És possible que hi hagi un tram de pendent al camí, però em prendré la llicència d’arrufar una mica el nas i riure abans de tirar milles. També pot ser la setmana vinent sigui millor i pugui repetir la proesa de mantenir la serenitat i gaudir del privilegi de seguir decidint què vull fer de cada nou dia. Serà el que hagi de ser però procurarem mantenir la pau enmig de la tempesta.