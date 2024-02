No són gens fàcils d’entendre les discrepàncies entre Junts i ERC respecte d’un tema que des de fa dies apareix en els mitjans de comunicació com a discutible o força problemàtic: l’amnistia. Sense entrar en l’argumentació cada partit recordem només que l’amnistia suposa la desaparició de càrrecs penals que podrien haver-se decidit per procediments judicials que castigaven accions que teòricament determinats tribunals haguessin considerat que eren sancionables o punibles. En principi, doncs, amnistiar els que tenen sentències judicials per causes relacionades amb accions de promoció de la independència hauria de ser un objectiu comú que els partits que defensen la independència haurien de plantejar-se conjuntament. Per què, doncs, fins i tot en aquest àmbit no sembla possible que ERC i Junts arribin a acords i actuïn unitàriament? Centenars d’independentistes -uns 1.400 segons Òmnium Cultural- estan pendents de causes judicials que poden comportar sancions, multes o fins i tot presó. No és gens justificable, doncs, que les rivalitats polítiques o les estratègies diferents rebaixin la força conjunta que caldria fer contra uns tribunals que no dubtaran pas a fer servir tota la seva pressió per impedir l’aplicació real i efectiva de l’amnistia. Tot respectant absolutament la diversitat lògica en moltes qüestions, ja fa temps que hauria d’haver arribat l’hora de mantenir la unitat respecte del tema clau que és tot allò que afecta la reivindicació de la independència. En aquest terreny és ben clar que la unió fa la força i que la desunió i els enfrontaments desinflen totes les possibilitats.

Per la mateixa raó cal destacar la celebració aquests dies a Brussel·les del denominat Caucus per l’Autodeterminació. Es tracta d’unes reunions que tenen per objecte arribar a un consens per concretar normes que serveixin per solucionar els conflictes de sobirania, o sigui les tibantors que solen produir-se a l’interior d’un país amb una estructura democràtica en el cas que inclogui minories nacionals que manifestin la voluntat d’autodeterminar-se. En les esmentades reunions es propugna, doncs, avançar en la regulació d’uns possibles referèndums d’autodeterminació, que siguin la via europea concreta que plantegi sortides democràtiques als diversos conflictes d’aquest tipus que existeixen en el marc europeu. Significativament, a la reunió de Brussel·les hi havia, entre d’altres personalitats polítiques en actiu, el president de la Generalitat Pere Aragonès, el lehendakari basc Iñigo Urkullu i el president de Còrsega Gilles Simeoni.

També aquests dies, els mitjans de comunicació han informat de les molt diverses protestes que hi ha hagut a tot Europa amb una gran participació de pagesos i d’organitzacions agràries. Unes protestes que a Catalunya s’ha anunciat que tindran lloc sobretot a partir del dilluns 5 de febrer, amb talls a vies de comunicació catalanes i presència en una gran tractorada amb pagesos de tot l’Estat, a Madrid, el 21 de febrer. L’objectiu de les mobilitzacions és el mateix arreu: reivindicar uns ajuts promesos que no arriben mai i denunciar la poca compensació econòmica que reben pels productes agraris, que contrasta amb l’augment continuat dels costos per produir-los. I també posar de relleu que sense pagesos actius i que puguin subsistir no hi haurà menjar de proximitat ni de qualitat.