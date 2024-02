L’evangelista Marc narra com Jesús, acompanyat d’alguns deixebles, cura de diverses malalties, molts malalts,, més tard se’n va a un lloc solitari a pregar, i finalment marxa per tota la Galilea, predicant i curant altres malalts.

L’important d’aquest text no és la descripció d’uns fets portats a terme per Jesús, sinó el missatge que ens vol transmetre i que hem de ser capaços d’entendre amb el nostre propi llenguatge.

La curació l’hem d’entendre com un diàleg entre el malalt que expressa la seva feblesa i Jesús que va a trobar-lo, diàleg que interpel·la la mateixa fe: confiem en Jesús i en el Regne que ha vingut a portar-nos?. Només amb aquest consens de fe esdevindrà la curació i l’alliberament del mal. No obstant, el missatge no acaba aquí, comporta unes exigències: Jesús cura i allibera perquè nosaltres, curem, servim i estimem l’altre. Aquesta part del missatge és la que sovint obviem perquè ens incomoda. Jesús amb la seva predicació pretén canviar les actituds fonamentals de l’ésser humà i convertir-lo en lliure servidor.

L’evangeli en cap cas parla de resignació davant del mal (físic, psicològic o moral), ans al contrari, afirma que la veritable salvació la pot aconseguir qualsevol persona, malgrat les dificultats que l’envolten. La solució vital de l’ésser humà la trobem dins nostre, hem d’acceptar les nostres limitacions, però hem de descobrir que aquestes limitacions no ens impedeixen assolir la plenitud. Jesús no ha vingut a resoldre els problemes materials dels homes i dones, sinó a ensenyar-nos com podem ser lliures malgrat els condicionants que tenim.

Un altre dels ensenyaments reflectits en el text és el fet que Jesús, un cop acaba la seva intensa activitat, cerca la comunicació amb Déu en el silenci i la solitud. No es deixa enlluernar per l’èxit que ha tingut curant i ajudant a tanta gent, sinó que necessita retirar-se i trobar-se a soles amb el Pare per saber quina és la seva voluntat i quin camí ha de recórrer. Un cop més, l’exemple de Jesús ens ensenya com és d’important aprendre a posar-nos davant Déu per esbrinar quina és la seva voluntat i saber quin és el nostre camí a recórrer. Moltes vegades parlem de Déu, però poques vegades parlem amb Ell, és molt important saber trobar estones de descans davant la seva presència i omplir-nos de la seva pau.