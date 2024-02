Fa molt temps que no utilitzo ni el tren ni l’autobús. No el necessito. Les cames encara em responen i Manresa és una ciutat que es pot fer caminant. Amb tot, alguna vegada és necessari utilitzar-lo si t’has de desplaçar a d’altres localitats. M’agrada quan els he de fer servir, si no em ve de cinc minuts. M’assec tranquil·la i si el viatge és una mica llarg m’agrada anar amb un diari de paper i llegir-lo i gaudir de formar part, per una estona, del que sembla que és un altre món, però que no ho és. M’explico, tot començant pel començament. En primer lloc, fer la cua per pujar a l’autobús. No és una norma escrita, ni cal que dibuixin ratlles al terra, però el sentit comú i la bona educació diu que qui arriba primer hauria també de pujar el primer i així successivament. Ve-t’ho aquí que sempre hi ha qui es fa l’orni i va prenent posició davant la incredulitat d’alguns, els que no s’adonen de res, el que fan veure que no se n’adonen i, finalment, algú que es queixa. Generalment, només una persona diu el que tothom majoritàriament pensa: per què carai no fas la cua com tothom? De vegades, aquestes reflexions i comentaris funcionen i la persona recula; d’altres, li entrarà per una orella i li sortirà per l’altra. Vaja com la vida mateixa, que de persones que tenen molta barra (sempre hi ha mides de barra diferents), el món n’és ple.

Ja som dins de l’autobús i la gent va prenent posicions. N’hi haurà que buscaran seure al lloc de sempre, mentre que d’altres escorcollen amb la mirada intentant descobrir qui pot ser el millor acompanyant de viatge. Sempre hi ha qui deixa la bossa al seient del costat amb l’esperança que no s’hi posi ningú. Ara arriba el tercer moment, posar el cul al seient. Aquest acte a l’hivern té la seva gràcia perquè la gent ha de començar a treure’s capes (si la calefacció funciona, és clar): la jaqueta, els guants, la bufanda, col·locar-ho, decidir si et quedes la bossa que dus o la carregues al portaequipatge. I tot això ho fem en un temps rècord, tot mirant de no empipar gaire. Bé, no tothom es fixarà si té algú al costat i n’ hi ha que mouen braços, cames i colzes com si estiguessin en una sessió de batuca al gimnàs. Un cop ja estem asseguts descobrirem si el que seu davant nostre ha decidit tirar el seient enrere i si ens ha tocat, doncs mala sort. Anem al viatge. Hi ha qui l’utilitza per anar fent feina gràcies a tauletes, mòbils i portàtils i pot anar fent trucades que podem sentir tots els viatgers de dalt a baix. N’hi ha que tenen la sort d’adormir-se ràpid i despertar-se just quan ja els toca baixar. D’altres tussen o aprofiten per menjar una miqueta i obrir bosses i envasos. A alguns els agrada parlar amb el conductor perquè es coneixen o bé perquè fa molt temps que comparteixen viatges. Així uns es distreuen, mentre a d’altres el temps es fa etern i no es veu el moment de poder-te aixecar i baixar. Aconsello, doncs, a totes les persones que creuen conèixer tan bé eixe món que facin allò que, en alguna etapa o altra de la vida, fa tothom. Potser així aprendrem coses i, entre d’altres, a saber dir no.