Em sembla increïble que no estiguem linxant aquest energumen». –«Malament TÑ-3 per deixar sortir aquest porc en prime time». – «Fora aquesta merda espanyola». – «Porqueria, botifler...».

La meva salut mental agraeix no passejar-me massa per les xarxes socials, però deambular-hi a penes uns minuts em serveix per aclarir les idees. Els piropos que he transcrit formen part de la vomitada que li va caure a Jordi Évole per atrevir-se a suggerir que TV-3 no hauria de tenir objeccions a espanyolitzar-se una mica; concepte que responia a una pregunta del seu entrevistador, Ricard Ustrell, i que ell mateix va desenvolupar argumentant que, com a televisió pública, hauria d’aspirar a ser vista també en llocs com el seu Cornellà natal i no limitar-se al que podríem considerar com la Catalunya més nostrada.

Fa poc he tingut l’honor de participar en la gala dels 40 anys de TV3, m’alegro de formar part de la seva història; així que puc donar fe que aquest debat entre existencialistes i transversals no és nou. I crec que la clau seria traduir què entén cadascú exactament per «la nostra». El que passa és que ara el clima és tan visceral que anul·la qualsevol possibilitat de diàleg. I, sobretot, que els anys de procés han despullat el que abans podia dissimular-se: que una part del nacionalisme/independentisme català fingeix viure com si Espanya no existís. Per entendre’ns, i per no sortir de l’univers mediàtic, quan parlen de ràdios catalanes, per exemple, es refereixen a Catalunya Ràdio i RAC 1; però la SER, on jo treballo, és una ràdio espanyola, per tant, aliena. Per això mateix, si TV3 la consideren com «la seva», llancen una fàtua contra Évole per atrevir-se a parlar en aquests termes. I per això fa anys que es va imposar la ridícula substitució d’Espanya per «Estat espanyol». I per això crec que la seva prioritat no és tant una Catalunya independent, autonòmica o migpensionista, sinó un país que ells puguin controlar: «el nostre». Quan a Madrid sento «putos catalans» i a Barcelona «escombraria espanyola» penso que la xenofòbia que s’exhibeix contra els que venen del Tercer Món, alguns la tenien entrenada des de fa temps.