Si no fos perquè hi ha gent que pot anar a raure amb els ossos a la presó amb la greu acusació de terrorisme, per uns fets que qualsevol democràcia avançada consideraria desordres públics, l’espectacle que ens ofereixen en la tramitació de la llei d’amnistia faria riure. El govern donant per bona una llei que no fa tant considerava inviable, ERC manifestant que ja li està bé tal com està redactada, Junts votant-hi en contra i la dreta i l’extrema dreta esquinçant-se les vestidures i posant-hi tots els pals a les rodes que poden.

A tot això cal afegir-hi la pressió dels magistrats, Manuel García-Castellón i Joaquín Aguirre, que fan unes interpretacions dels fets que quan les llegeixes t’has de pessigar per estar segur que no estàs somiant i que els autos, les interlocutòries i les preses de declaracions a testimonis són reals. Perquè la hipòtesi que Tsunami Democràtic va ser un moviment terrorista i que el govern de la Generalitat havia pactat amb Rússia l’enviament de 10.000 soldats i el pagament del deute català sembla delirant. El problema és que la legislació vigent permeti aquestes interpretacions i que la justícia pugui estirar el codi penal d’aquesta manera. Ja se sap que aquests dos magistrats només instrueixen les causes, però després de la sentència del Suprem sobre el Procés no costa gaire témer el pitjor. Els promotors de l’amnistia, sabent com de sensible és el material amb el que treballen, haurien de ser capaços de pactar sense promoure espectacles com el d’aquesta setmana. Perquè això és munició pels que hi estan en contra i per determinats jutges.