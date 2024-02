Sempre he estat partidari de l’ús de la tecnologia en l’esport i per assistir els àrbitres. Hi ha arguments raonables en contra. Un dels més assenyats afirma que li treu espontaneïtat i que alenteix el joc. És veritat. Per això hi ha disciplines com el tenis o el bàsquet que limiten el nombre de vegades que es pot demanar la revisió d’una jugada.

Personalment, crec que aquesta pèrdua d’espontaneïtat o d’alentiment del joc es compensa per la justícia de les decisions. Segur que tothom té al cap jugades que, amb l’ús de l’ull de falcó o de la revisió instantània, haguessin evitat errors històrics. El «no» gol de Míchel contra el Brasil al Mundial de Mèxic del 1986 o el tap il·legal de Vrankovic a José Antonio Montero a la final de la Copa d’Europa de 1996, per exemple. N’hi ha moltes més, esclar. Per això semblava que la introducció del VAR en el futbol havia de ser positiva i, si no podia acabar amb les polèmiques setmanals, almenys les podria reduir i limitar a moments puntuals. Doncs res, ho ha embolicat tot encara més, i això malgrat tots els recursos econòmics i personals que s’hi esmercen. La comparació amb l’»instant replay» del bàsquet, a peu de pista amb la taula de control i els àrbitres del partit i a la vista de tothom, és sagnant. És com si el futbol portés en la seva essència, com una mena de pecat original ineludible, la polèmica. Allò que l’error arbitral és el que el fa tan popular perquè fa que se’n parli durant tota la setmana. Potser fa uns anys era cert, però cada cop en té menys, de gràcia.