El Consell Comarcal del Berguedà, governat per un quatripartit de Junts (que en té la presidència), ERC, CUP i Més per Gironella, es proposa treballar per la promoció industrial del Berguedà amb dues noves eines que ha batejat com l’Agenda Política Berguedana i l’Agenda Estratègica pel Desenvolupament Econòmic del Berguedà, que comptarien amb un consell assessor de sis experts. És un plantejament amb noms pomposos que ens recorden els molts altres enunciats que, al Berguedà i arreu, han nascut un dia per anunciar una decididíssima voluntat política que, en la pràctica, no ha aportat res. Però és d’esperar que, aquesta vegada, el plantejament permetrà avançar en el terreny dela realitat i aconseguir resultats palpables. Ja es veurà. El que és segur és que cal celebrar que es vagi formant un consens entorn de la necessitat que el Berguedà recuperi la seva vocació industrial, que en el seu cas beu de fonts profundes i antigues. El Berguedà ha d’avançar amb una combinació apropiada de turisme i indústria, i només s’aconseguirà si n’hi ha una veritable convicció, primer pas per generar polítiques que facin feina de veritat.