Des que dimarts passat Junts va deixar plantada la llei d’amnistia, no paro de donar-li voltes al cap de què deuen pensar aquells antics convergents que han acompanyat fins aquí a Junts. Ells bàsicament gent d’ordre, persones generalment d’un cert nivell cultural, acostumats a tenir responsabilitats a la vida, que les han vistes de tots colors i que han hagut de prendre multitud de decisions complexes.

Que devien pensar quan la Míriam Nogueras des del faristol engegava a rodar la llei d’amnistia que pocs dies abans els dirigents del partit l’havien definit de molt bona llei. Segur que feia dies que no estaven còmodes, el soroll que arribava com a resposta als jutges que ara parlaven de terrorisme i més tard de traïció no albirava res de bo. Dimarts van anar a dormir i segur no entenien que havia passat. La Míriam no va saber-se explicar, ni al ple, ni als periodistes. Unes justificacions massa enrevessades per explicar una posició incomprensible.

L’endemà la Laura Borràs ho va aclarir, «o tots o ningú». La justificació és clara, altra cosa és que sigui compartida, o es blinda Puigdemont a les accions que puguin prendre els jutges, o no hi haurà amnistia. Els nostres vells militants de convergència, que la vida els ha ensenyat que davant dels jutges no hi ha cap seguretat, se’ls deu remoure l’estómac en pensar que un conegut seu que semblava que se’n deslliuraria de la presó ara haurà d’encreuar els dits i esperar, encara més, el suplici de l’eterna negociació de l’amnistia a la carta.

El vell convergent, que sap per experiència pròpia que, quan es negocia sota la base del tot o res, sempre acaba en res, aquests dies ho deu estar passant malament. Com no poden entendre els que manen que, a Puigdemont sempre hi haurà algú disposat a acusar-lo de traïció o de terrorisme, altra cosa és que el puguin condemnar. Que hi ha jutges que a la consigna d’Aznar estan fent una croada, era quelcom que ja se sabia que podia passar, però pensar que la resposta ha de ser que la llei d’amnistia reculli els delictes de terrorisme o traïció, és d’un gran infantilisme. Si es pretén que així sigui, l’amnistia no passarà pel sedàs d’Europa ni del Tribunal Constitucional i tot haurà estat un esforç inútil.

Fins ara el nostre vell convergent ha volgut creure que Puigdemont era molt audaç, que en Boyé era el millor advocat i que la Míriam sabia què feia al Congrés, però ara té molts dubtes, comença a pensar que Puigdemont només pensa com passar a la història, el Boyé com pot allargar la cosa, i la Míriam?, potser tindrà raó el seu amic del Maresme, que li diu que per allí corre la brama que la Míriam va marxar a Madrid amb un torero quan era adolescent, i no va acabar els estudis primaris. Potser allò del torero és una exageració, però que la jaqueta li ve grossa, es fa evident.

En fi, el nostre antic convergent s’encomana a la Moreneta perquè els il·lumini, perquè no sembla que els dirigents d’aquí siguin capaços de dir prou! i agafar les regnes d’una situació cada cop més irracional.