Era exactament el dia 14 de febrer de 1996. Ho sé perquè va ser el dia que van assassinar Francisco Tomás y Valiente, que fou president del Tribunal Constitucional en els temps en què era un òrgan judicial respectable. Estava entrevistant Jordi Pujol al Palau de la Generalitat i, naturalment, li vaig preguntar pel desdoblament de l’eix del Llobregat, que començava a ser un problema. Pujol, llavors un home ple d’energia i acostumat a fer valer el seu poder, em va dir amb aquell to imperatiu seu tan característic que parés la gravadora. Ho vaig fer, em va mirar fixament als ulls amb expressió molt enfadada i em va dir: «l’eix del Llobregat, si tenim seny, no el desdoblarem. Ja pot tornar a engegar la gravadora». I llavors va deixar anar una resposta més o menys vaga que no volia dir gaire res. Em sembla que, tants anys després, no trenco la fidelitat a l’off the record si ho explico tal i com va anar i en deixo constància for the record, per a l’arxiu. Des de llavors, cada vegada que hi vaig parlar li vaig preguntar. A mesura que el malestar anava creixent va anar matisant la seva posició, i el 1999, en una altra entrevista, em va dir que «s’estudiarà el desdoblament entre Manresa i la Bauma, però la Generalitat no pot assumir un compromís ferm i amb data». I d’aquí no va passar. D’això en fa ara exactament 25 anys. Aquell malestar per una carretera infame ara ja és un estat d’indignació col·lectiva unànime, però la resposta que han donat des de llavors tots els presidents ha estat més o menys la mateixa: estudis, pedaços, hipòtesis, evasives. L’únic que ha canviat és que la carretera és més segura, però més lenta, i té un altre nom. Bé, sí, ha canviat una altra cosa: després de Pujol, els presidents han estat menys rabiüts. Però entrevistar Pujol era més divertit.