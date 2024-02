Parlar de millores a la mobilitat del Bages i la Catalunya central exigeix fer-ho des de la responsabilitat i la coherència, actuant de forma paral·lela a la C–55 i la C–16, perquè és allò que comporta un major benefici a la ciutadania. Sorprenen ara peticions de màxims de Junts pel desdoblament total de la C–55, fins a Abrera, amb una manca de memòria i voluntat de partidisme evidents. Primer, perquè trenquen el consens aconseguit, fruit dels esforços d’institucions, representants i entitats territorials, per reduir la mortalitat de xocs frontals, bonificar un cost encara excessiu del peatge i concretar altres actuacions necessàries. I després, perquè, amb el nom que sigui, han estat al capdavant del departament de Territori de la Generalitat durant 17 anys des del primer acord parlamentari pel desdoblament, mentre que el PSC el va liderar 7 anys, i ni uns ni altres no van executar-lo (ERC en portem 15 mesos i amb altres propostes).

Uns consensos, recordem, que recullen propostes tant per la C–55 com per la C–16. És incomprensible que alguns parlin només de la C–55 sense esmentar la via d’alta capacitat que travessa tota la comarca amb el peatge més car del país. Entenem que deu ser perquè aquesta concessió hauria finalitzat l’any 2022, però el govern de CIU la va allargar 15 anys més, amb el llast econòmic i social corresponent.

Aprofitem per tornar a denunciar l’estafa d’aquesta concessió, amb més de 4.000 M d’euros que pagaran la ciutadania i les administracions fins la seva finalització, quan el seu cost real va ser de 127 M d’euros. Per això, demanem aclarir tots els dubtes que hi ha al voltant d’aquesta qüestió, si s’han incomplert condicionants de la concessió, i fer tot allò que sigui possible per eliminar el peatge implícit pel ciutadà, amb l’aixecament de les barreres i un peatge a l’ombra, o fins i tot extingir-la.

Uns consensos, insistim, que van fer que s’acceptessin les propostes concretes del departament de Territori, presentades ara fa un any, i que, evidentment, demanem que executin de manera ràpida. Una inversió de 50 M d’euros per convertir el tram Castellbell-Manresa en una via ràpida de 2+1 (i 2+2 en algun tram), incloent la variant de Castellgalí. També implementar les millores a la C–55 nord. A més, s’està estudiant la millor opció per a un nou accés a Sant Vicenç, més al nord de l’actual, compatible amb aquestes accions. Més la connectivitat de la C–16 amb el territori amb nous enllaços i accessos, i la finalització de la B40 per enllaçar la C16 amb la C–58.

Per a ERC, les millores a la mobilitat de les comarques de la Catalunya central exigeixen mesures integrals, a la C–55, com s’estan començant a fer, i també una C–16 lliure de peatges, transport públic per carretera i ferrocarrils que funcionin bé, pilars fonamentals pel desenvolupament territorial i el compromís per la viabilitat econòmica i la sostenibilitat mediambiental. Ens comprometem a treballar per fer-les possible, respectant els acords i pel benefici de tota la ciutadania.