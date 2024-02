L’aigua és l’origen de la vida. La seva recerca ha condicionat els moviments de la humanitat al llarg de la seva evolució, provocant migracions i l’ascens i caiguda de civilitzacions senceres. Buscant aigua i aliments els humans vam sortir d’Àfrica fa dos-cents mil anys i gràcies a l’aigua que vam trobar, amb el pes del temps els nostres ancestres van inventar l’agricultura fa aproximadament dotze mil anys, impulsats probablement per un canvi climàtic que va esgotar les seves formes de vida com a caçadors-recol·lectors.

El sorgiment de l’agricultura va revolucionar la història, transformant la forma de viure i la supervivència humana completament. L’avarícia d’acumular guanys i riqueses, ens ha portat a inventar sistemes econòmics basats en l’espoli sistemàtic del planeta fins a superar els límits de sostenibilitat. Una de les conseqüències de tot el procés és el canvi climàtic que augmenta la possibilitat de sequeres com la que estem patint i que es preveu que siguin cada cop més intenses i prolongades. De forma que, clarament, el factor humà es troba darrere de l’origen del risc (el canvi climàtic) i també darrere de la gravetat de les seves conseqüències: descontrol dels regadius, sobreexplotació dels aqüífers, insuficients inversions en les xarxes d’aigua, usos irracionals de l’aigua per velles i noves activitats econòmiques, com ara la refrigeració dels gegantins centres de dades que abasteixen les xarxes socials, etc.

En el cas de Catalunya, hi ha un altre factor humà que ha contribuït a la manca de resiliència del país en l’actual episodi: la desídia política dels governs de la Generalitat des de l’any 2010 fins ara, pel que fa a invertir en les infraestructures necessàries per poder pal·liar els efectes de nous episodis de sequera com el que va produir l’any 2008. En aquell moment es va decidir que no es farien un conjunt d’inversions que estaven previstes en els plans elaborats pel govern tripartit d’esquerres, dins de l’anomenada nova cultura de l’aigua. Si aquestes inversions s’haguessin fet la sequera s’hauria produït igualment, però la resiliència del país seria més alta i podríem haver aguantat quatre anys sense problemes, com deia fa poc el professor Narcís Prat, catedràtic emèrit d’Ecologia a la UB, en una entrevista a La Vanguardia.

Durant més d’una dècada els successius governs de la Generalitat no han destinat ni un euro en els pressupostos per fer inversions en el cicle de l’aigua. A més, la pràctica totalitat del cànon que es recapta amb el rebut de l’aigua s’ha destinat a eixugar el deute de l’Agència Catalana de l’Aigua. Ara el Govern actual te en vigor una nova fase de planificació d’inversions pel període 2022-2027 que inclou algunes obres, com la nova planta dessalinitzadora de Blanes, que ja figurava en el pla del període 2009-2015.

Anem tard en les inversions necessàries per incrementar l’aigua disponible i encara no hem pensat com abordarem els altres reptes pendents: el necessari decreixement del consum i el repartiment de l’aigua disponible amb criteris de transició justa cap a un model en el qual cada vegada caurà menys aigua del cel.