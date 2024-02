Disposar d’una terminal d’autobusos a una capital de comarca és (i serà) la llosa per a totes les generacions de polítics de finals del segle passat i principis d’aquest amb responsabilitats a Berga. És l’obra més masegada, anunciada, proposada, garantida (en campanya electoral), denunciada, ajornada i discutida a les tavernes de la història del Berguedà. Potser des dels temps de la fugida dels Bons Homes. És horripilant.

La llista de possibles ubicacions és enorme: a la Rasa del Molins, a la Font del Ros, al capdavall del Passeig de la Pau, al capdamunt del Passeig de la Pau (allà a on és ara), al davant de l’Institut Guillem de Berguedà, al Parc de les Aubes, a sota de l’antiga farinera o amb un baixador complementari a un lloc i l’estació principal a un altre. De moment, aquesta és l’última proposta política. Vàries de les opcions impliquen carregar-se arbres i zones verdes per posar-hi andanes per a autobusos. O encaixar-la en espais a on no hi cap. La ciutat és petita i de format costerut. Crec que no queda cap punt urbà sense haver estat considerat com a opció factible. Tothom tria i remena. Ningú decideix.

Tots els polítics de colors diversos han afirmat històricament la necessitat de fer-la. A la ciutat i a la comarca que l’envolta no hi passa el tren i els busos són l’única opció de transport públic. Han passat batlles, una batllessa, diputats, diputades i consellers de la Generalitat de tota mena. Un d’efímer va afirmar en precampanya que estaria en marxa en «setmanes». Les que va durar ell. Les promeses d’uns, els dubtes de tots i les queixes d’uns tercers sense arribar a cap conclusió és el bucle a on s’han quedat travats. Noti el lector que estem parlant d’una terminal de busos amb set o vuit places per autocars. Res de l’altre món. Alguns dels informes de la conselleria de torn són d’abans de tres o quatre canvis de nom. De fet, ara les conselleries es fan dir departaments, però segueixen igual d’ineficaços malgrat el nomenclàtor funcional.

Quan semblava decidit, els veïns de la zona assignada es van activar amb les seves reivindicacions i requeriments. Es perdria una porció del parc o bé els talussos a fer eren massa costosos (no llegir talossos). Si anem a una altra ubicació alternativa, uns altres residents malden perquè ningú els hi ha consultat res. El govern de la ciutat sembla comprar aquests despropòsits per guanyar temps i l’oposició proposa solucions diverses o bé posa condicions pròpies difícils d’assumir. Tot queda cobert per la desgana a l’espera d’un consens impossible. Només es podrà fer des del dissens amb algun grup d’interès. Em sembla que ningú decidirà res i es podrirà tot entre retrets i pols tecnocràtica.

Un bon amic, ben actiu a les xarxes, ironitzava sobre si els de La Cubana serien capaços de fer-ne un sainet. Ell ho dubtava. Els germans Marx els posarien a tots a menjar ous durs a dins de la seva famosa i atapeïda cabina fins que es decidissin. Si estic errat assegurin que els enormes cotxes de línia actuals hi puguin accedir i els conductors la trobin.