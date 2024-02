Aigües de Manresa ha estat, durant molt temps, un exemple d’empresa municipal solvent i ha estat un pulmó per a l’Ajuntament de Manresa en moments en què ha necessitat al seu costat un gestor que li donés un cop de mà. Ara, la companyia fa notar que, si no hi ha inversions i recursos, la seva solvència es pot debilitar. Darrera d’aquest perill hi ha una cultura general a tot el país que sembla obligar a que la factura de l’aigua sigui pràcticament irrelevant, que sigui aquella que no cal ni mirar. Tenint en compte tot el que suposa portar aigua de qualitat a les cases, i tot el que suposa estar en una era de precarietat hídrica a causa del canvi climàtic, aquesta filosofia ja no té gaire sentit. Ni s’entén gaire que els polítics no estiguin disposats a fer pagar més per l’aigua i posar més normes pel seu consum quan ens han estat fent pagar més per absolutament tot i ens aclaparen amb normes per a tot. L’aigua no ha de ser la germana pobra. Altres coses són molt menys vitals. Calen recursos per mantenir bé les canonades que ara són coladors i per gestionar bé cada gota disponible. Si en algun moment ens havíem pogut permetre que l’aigua no fos prioritària, aquest moment ja ha passat per sempre.