La instal·lació de la presó a Lledoners va comportar maldecaps, anades i vingudes entre els seus partidaris, que van anar canviant de bàndol en funció dels interessos, i la Plataforma que es va constituir en contra. La pressió popular va aconseguir que no es fes la caserna militar a Rajadell i la presó s’ha acabat legalitzant, però amb compensacions. Ara bé, s’ha legitimat? Regió7 informava el 5/1/2024 de la definitiva legalització. Aquest procés històric va començar l’11/6/2003, quan l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar el POUM, qualificant els terrenys on es construiria la presó, «de sòl no urbanitzable amb la qualificació de zona d’especial protecció agrícola». Tot i això, al cap d’un mes i mig, la Generalitat va comprar per 5,2 milions d’euros la finca les Torres de Bages, de 42,34 hectàrees de terreny, amb masia i ermita incloses, per a construir-hi una presó. A la Generalitat manava CiU i a l’Ajuntament de Sant Joan, l’alcalde socialista Ezequiel Martínez, representant del consistori, que s’hi oposà frontalment, com també van fer un ampli ventall de pobles veïns, llevat de Manresa. El 23 de gener de 2004, 1.200 persones es van reunir a la fàbrica Gallifa i van constituir l’embrió de la Plataforma «El Bages diu No a la presó,« que més tard va ser l’Associació «Respectem el Pla de Bages», quan la comarca era un clam en contra.

Ara bé, el 16/12/2003, el socialista Pasqual Maragall surt elegit president de la Generalitat. Als socialistes bagencs els interessa mantenir el no a la presó a la finca de les Torres, pel seu pecat original convergent, però el PSC barceloní exigeix la presó al Bages. Així l’alcalde Martínez, que també presidia el Consell Comarcal, el 4/2/2004, afirmava que calia trobar alternatives a la finca maleïda. Com a gestió poc exemplar, no se li va ocórrer res més que pagar al comptat un milió d’euros més, per 14 hectàrees rústiques, per uns terrenys situats a uns 20 metres de la finca de les Torres, a l’altre costat de la via del tren dels Catalans. La Plataforma va reaccionar: s’estructurà, inicià reunions, escrits informatius, accions, mobilitzacions, manifestacions, talls de carretera a l’Eix de Llobregat, el 2/2/2004 a l’alçada del Lleó, i més endavant a Puig-Reig. Recolliren 40.000 signatures en contra del projecte, denunciaren a la Fiscalia l’alt preu de compra i posaren recurs contra el decret que habilitava construir la presó. Les diverses sentències, l’última del Tribunal Suprem el 13/12/2012, el van declarar nul de ple dret. La Plataforma es plantejà tirar-la o no a terra.

S’optà negociar amb l’Administració i cercar compensacions per l’Ajuntament de Sant Joan i el Pla de Bages. El 31/10/2017 es va redactar un document, sense signar, perquè la finca de les Torres passés a mans de l’Ajuntament local, que la destinaria a activitats agràries i d’interès públic bagenc. No es va materialitzar perquè Ramon Planell, representant d’ERC a Sant Joan, que havia intervingut en la negociació inicial, va manifestar que «l’Ajuntament no ho podria gestionar ni assumir.» Alcaldes posteriors tampoc hi van posar massa interès, ni les delegades de la Generalitat a la Catalunya Central, com Laura Vilagrà, ni els organismes afectats de la Generalitat. Desastre d’eficiència i gestió administrativa. «Defensem el Pla de Bages», amb el secretari al capdavant, l’advocat Lluís Matamala, fa poc més d’un any, va acordar tancar el tema, en haver assolit algunes de les compensacions demanades i un carril bici, entre Santpedor i Manresa. Cal tenir plena consciència que aquest moviment popular que va durar anys, ha estat un dels més importants que hi ha hagut al Bages i que sense la seva intervenció, l’Administració ni s’hagués pres la molèstia de fer canvis. Constatem un cop més que polítics i poders públics es mouen per interessos partidistes o per la pressió popular, com ara, en què la Generalitat s’ha vist obligada a «legalitzar» la presó.