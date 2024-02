L’abastament d’aigua al nostre municipi depèn de captacions pròpies i del pantà de La Baells, que es troba al 20,59 % de la seva capacitat. La unitat d’explotació a la qual pertany Berga encara no ha entrat en emergència però, ens hem preparat per afrontar aquest moment?

La nostra xarxa d’aigua té diversos punts crítics, entre ells, l’existència de trams de canonades de plom als carrers Mossèn Huch i Harmonia. El plom pot ser tòxic per a la salut humana, per això la normativa reguladora dels criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de l’any 2003 recomanava la seva substitució. Tanmateix, l’Ajuntament no ha considerat que fos una inversió prioritària per molt que l’operadora l’ha instat a executar-la.

L’any 2022, en el marc d’una auditoria, es va elaborar un informe sobre les instal·lacions crítiques per donar servei a l’abastament d’aigua del municipi. Aquest informe va identificar unes actuacions prioritàries, a banda de la substitució del plom, entre elles: l’augment de la dotació de la Baells, la recuperació del dipòsit municipal en desús que hi ha al costat de l’actual planta potabilitzadora (ETAP), la construcció de tres nous dipòsits (Castell, Fumanya i Pedregals), la construcció d’una nova ETAP, la renovació de la canonada d’impulsió del pou Fumanya al dipòsit Fumanya, la sectorització completa de la xarxa... Unes actuacions valorades en aproximadament 28 milions d’euros.

Si parlem del rendiment tècnic de la xarxa, segons l’Informe global dels indicadors d’abastament d’aigua 2021 del Cercle de Comparació Intermunicipal d’Abastament d’Aigua impulsat per la Diputació de Barcelona, l’any 2021 aquest se situava en el 54,89 %, molt lluny de la mitjana de Catalunya, que és del 76 %.

Pel que fa a la dotació, aquesta es trobava al desembre en 197 litres per habitant i dia. És a dir, que en cas d’entrar en Emergència I, la ciutat estaria per sota de la dotació que estableix el Pla Especial de Sequera. Tanmateix, si calgués regular la demanda, disposem de les eines per fer-ho? La resposta és negativa. La xarxa de Berga no compta amb un nombre suficient de reguladores de pressió i a més aquestes no estan automatitzades, de forma que no es podria controlar efectivament el compliment de la dotació.

Pel que fa als recursos propis d’aigua, l’Ajuntament és el titular del Reg del Lledó, però des de fa molts anys no fa cap tipus de manteniment preventiu d’aquesta infraestructura, que perd aigua per diferents punts i que és un recurs valuós per a usos no potables que no s’està gestionant correctament.

En paral·lel, un fet que resulta inversemblant, és que l’Ajuntament mai ha constituït la comissió de seguiment del servei. És a dir, que els nostres responsables polítics mai han volgut supervisar l’estat del servei d’abastament d’aigua. Potser per aquest motiu, fins a dates molt recents, desconeixien l’existència d’un import no menor corresponent a les amortitzacions que van vèncer amb la finalització del contracte i que se segueixen pagant perquè la tarifa no ha canviat. D’aquesta manera, a data d’avui el servei compta amb aproximadament mig milió d’euros per invertir en la xarxa. Uns recursos que haurien de destinar-se de manera immediata a la substitució de les canonades de plom i a la instal·lació de les reguladores de pressió necessàries per no haver de patir avaries quan arribat el moment, i tant de bo que no l’haguem de viure, haguem de controlar la demanda d’aigua.