La manera com a Manresa s’ha tractat durant els darrers anys la concentració de fills de famílies immigrants en unes quantes escoles és il·lustrativa de com l’administració ha renunciat a abordar el tema de la immigració obertament, cosa que, vistos els resultats, ha estat un gran error. El 2013, quan l’arribada d’immigració ja feia temps que era molt important, es va decidir passar d’una Manresa dividida en zones escolars a una zona única. Des de llavors, a Manresa hi ha hagut centres que han concentrat massivament la població nouvinguda, pobre i vulnerable, amb classes on no hi havia cap o gairebé cap alumne catalanoparlant, i sense els recursos necessaris per afrontar-ho. Però tot això ha passat per l’ombra. Mentre la població en parlava en termes gens favorables Educació es negava sistemàticament a oferir cap informació sobre el tema; les demandes d’aquest diari eren ignorades i ni tan sols no s’acceptava especificar quins eren el centres més vulnerables. No estava passant res. Finalment, hi hahagut una reacció. Ara es torna a un sistema per zones i, per justificar-ho, s’admet que hi ha guettos i que el sistema no està funcionant. Ja era hora. Però el temps perdut ja no es recuperarà.