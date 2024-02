L’acta del ple municipal de Manresa d’ahir dirà que, per iniciativa d’Impulsem, 21 dels 25 regidors van votar a favor que Manresa es posi al capdavant d’una reivindicació contundent del desdoblament de la C-55 amb quatre carrils entre Manresa i Castellbell. ¿Ja era hora? ¿Per fi tots a l’una amb un projecte comú? ¿ERC i Junts pressionaran ara com gladiadors allà on poden influir? En realitat, si s’escolta els portaveus queda clar que no. En realitat, ERC i Junts no creuen en una C-55 ampliada a quatre carrils fins a Castellbell. ERC s’hi afegeix perquè no vol disgustar el seu soci, però el regidor competent va deixar clar que ells «estan on estaven»: 2 carrils més 1, i en el futur ja ho veuríem; per la seva banda, Junts hi vota a favor perquè no vol oposar-se a una millora, però va deixar ben clar que la seva proposta és una autovia de quatre carrils nova entre Manresa i Abrera que deixi la C-55 com una via local. Per tant, no podem esperar que ni ERC ni Junts es trenquin la cara per aconseguir el que ahir van votar. L’únic que sembla que sí que combrega de debò amb la proposta d’autolluïment d’Impulsem és el PSC, que ahir va aprofitar per subratllar que hi ha administracions que sí que fan la feina, en al·lusió al ministeri que avui inaugura el tram de la B-40 que connecta la C-16 amb l’A-2 i ens permet anar a Barcelona per la banda de l’aeroport baixant per l’autopista. ¿Saben de què parlo? Sí, són aquells desmunts de terra que hi ha arribant a Terrassa i que, durant tota una generació, quan hi passem, ens hem preguntat què dimonis fan aquí. És això. Van començar fa 17 anys enmig d’un gran desacord. Sí, 17. I ja s’hi pot passar, però encara no està acabat. ¿Important? Sí. Però també una vergonya que avisa del que pot passar a la C-55.