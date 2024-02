Recordo els àpats de la meva infantesa, un dels molts a casa els avis, amb el plat d’escudella sempre al davant, l’amanida d’escarola o enciam, amb algun rave, i el tall –cansalada o arengades, l’avi–. També teníem les truites amb carxofa, alls tendres o espinacs: era el menú dels vespres d’hivern que s’imposava a la taula amb el primer fred i que es mantenia fins que la terra ens donava l’abundor pròpia de fruits i hortalisses que esclatava amb la primavera.

Naturalment, al cap d’un parell de setmanes, una servidora demanava per les truites de carbassó o l’albergínia que acompanyaven la carn arrebossada de l’estiu, sempre amb una gran plata d’amanida que et cruspies amb ells ulls per la diversitat de colors i formes que oferia: els tomàquets, el cogombre, la ceba tendra, algun pebrot i les olives amanides a casa. Tot posat dins d’aquells sacs que semblava que no tinguessin fons i que el meu avi carregava a l’esquena i portava fins a casa, des de l’hort, tot resseguint la carretera. Era una C-55 més estreta, amb menys trànsit i amb molts més horts al seu voltant, avui ocupats per blocs de pisos.

Les visites a l’hort a l’hivern eren comptades: a tocar del riu, la fredor de la humitat era desagradable i acabàvem entretenint-nos agafant el caveguet i cavant allà on no tocava, fent malbé el tros de les patates o desfent els recs que l’avi ja tenia marcats per fer passar l’aigua a l’estiu i deixar-ho tot ben regat. Generalment, les nostres malifetes no tenien més conseqüències que l’avi rondinava mentre se li escapava el riure per sota el nas, tot i que alguna vegada l’hauríem feta grossa perquè havíem tingut més d’una corredissa fins que ens enxampaven al meu germà i a mi, i ens feia estar-nos sense moure’ns de la barraca.

Els estius eren una altra cosa: eren vida. Plena i en majúscules! Llargues tardes saltant per les feixes i enfangant-nos quan posàvem el peu dins el rec. Les millors estones eren les que passàvem a la barraca, enmig d’una immensitat d’eines que, malgrat tenir-les prohibides, havíem despenjat del sostre amb el risc d’obrir-nos el cap.

Hi havia tardes que enllaçaven amb els vespres i els sopars a la fresca –o dins la barraca si plovisquejava– amb la iaia pelant i tallant els carbassons per a la truita que cuinava allà mateix, amb una d’aquelles cuines portàtils de dos fogonets, i rentava les hortalisses de l’amanida que ens cruspiríem acompanyant-les. El porró de vi i el porró petit amb llimonada i au, a cruspir-se el menjar i a córrer!

Tot això passava quan es podia anar a l’hort i vivíem connectats a la terra. Apreníem de forma natural on començaven les coses i anàvem integrant uns valors que ens educaven en una manera d’entendre la vida.

Deixar en l’oblit el cicle natural i l’esforç que hi ha al darrera de les patates o les bledes que trobem tan ben posadetes als establiments, ha estat un acte de desídia de la que ja n’estem pagant les conseqüències fa molts anys. Els valors associats a la terra i com aquests es tradueixen en un patrimoni agroalimentari, en una gastronomia i també en el paper que donem a l’acte de cuinar com a element per a la transmissió d’uns valors i de vertebració d’una família i d’una comunitat són vistos ara com quelcom exòtic.

Si no tenim visibilitat de tot aquest món, és impossible que arribem a qüestionar per què ara tenim la majoria de fruites i verdures durant tot l’any i quin cost té sobre aquells que les conreen. Que els pagesos es puguin guanyar la vida treballant la terra per seguir contribuint al manteniment d’un sistema alimentari que garanteixi aliments per a tothom és bàsic per a la supervivència del planeta. I hauríem de deixar de fer l’orni i assumir, abans no sigui massa tard, que no es pot tenir de tot, sempre. Els recursos són finits i cada vegada som més en aquest món.