El Festival Jardins de Llum celebra aquest cap de setmana el seu desè aniversari al Centre Històric de Manresa ampliant el nombre de participants (amb més propostes que mai) i el perímetre del recorregut. Una festa de l’art efímer i un certamen que convida la ciutadania, com es va palesar ahir, a passejar per carrers i places del casc antic de la capital del Bages topant amb instal·lacions inspirades en la llum i en l’aigua. Enguany, amb creacions d’artistes locals com Marc Antoni Malagarriga o Txema Rico i de renom internacional, com Kazue Taguchi, David Oliva o Ester Fabregat. Amb el comissariat i la direcció artística de la incansable Roser Oduber, directora del Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS) i responsable, també, del festival estiuenc Microscopies, Jardins de Llum ha aconseguit, edició rere edició, fer-se un lloc ara ja indispensable en el cartell de la Festa de la Llum. Però, sobretot, aquesta singular proposta d’art efímer ha aconseguit posar en primer pla les arts visuals, un sector que arrossega moltes mancances i que queda, habitualment, a la cua de les programacions.