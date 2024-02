La Font dels Capellans de Manresa a on, amb la nova avinguda dels Països Catalans, és molt més àgil i agradable arribar que abans des de segons quins punts de la ciutat, va acollir fa uns dies la primera jornada sencera de l’alcalde de Manresa en un barri de la ciutat per recollir en directe els neguits i les preocupacions dels veïns, experiència que preveu repetir regularment fins a visitar totes les barriades de la capital del Bages. Una de les primeres observacions que li van fer en la sessió final al centre cívic, on hi havia una trentena de ciutadans de la Font, va ser la dels problemes que generen alguns arbres del barri que, quan floreixen, generen una mena de fruita borda que, en caure a terra, ho deixa tot enganxifós i brut. Lligat amb el tema dels arbres, tot seguit hi ha qui també va comentar els problemes que causen a les voreres les arrels d’alguns exemplars que, buscant lloc per fer camí, aixequen les rajoles i compliquen la vida als vianants i, especialment, a les persones amb problemes de mobilitat. Un veí, tot incrèdul, va demanar si, quan fan un projecte, els tècnics no les saben, aquestes coses. Llevat d’algun moment de desori, va ser un diàleg constant, planer i directe. També per part de l’alcalde Aloy, que, en certes respostes, semblava un mestre fent pedagogia, com quan va explicar que els aparcaments de motos al costat dels passos de vianants tenen per objectiu fer guanyar visibilitat als conductors perquè no és el mateix que hi hagi un cotxe aparcat que una moto. En algun tema, les justificacions que, segons ell, eren lògiques, no van convèncer alguns dels presents. Una veïna li va preguntar què es farà amb tots els contenidors que, amb el canvi de sistema de recollida de la brossa, es rellevaran per uns de nous. Va fer el comentari, la veïna en qüestió, que suposarà una despesa important per a la ciutat i ho atribuïa al fet que, en un moment donat, com ha passat abans, un Ajuntament decideix que el model que hi ha no funciona i el canvia, amb tot el que això comporta, si el que arriba darrere seu fa el mateix. La pregunta no era sobrera. Segurament que molts ciutadans una mica informats i preocupats per la despesa pública s’han preguntat si posar contenidors tancats, que caldrà obrir amb una targeta personalitzada uns dies determinats de la setmana, és la millor decisió en una ciutat on, encara ara, després d’anys i panys insistint en les boneses del reciclatge i en la necessitat de trucar al 010 per despendre’s de voluminosos, només un 30% de la ciutadania recicla bé. L’objectiu, va remarcar Aloy, és arribar al 60 i, encara millor, al 70%. Com diu l’expressió, que Déu ens empari.