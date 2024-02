El que, segons l’acord sonorament esbombat pel Govern català havia de ser un traspàs integral de Rodalies de Renfe a la Generalitat, serà un traspàs parcial i, potser, en el millor dels casos, progressiu. Que l’R4, la del Bages, no entraria en el traspàs que s’havia de concretar va quedar clar ja en el primer moment que l’acord entre ERC i el PSOE es va posar negre sobre blanc i amb alguns detalls. En aquell moment, responsables dels republicans al Bages van considerar gairebé un atac que se subratllés que l’R4 no hi entrava i van assegurar que el fet que no constés en cap paper obeïa a que només hi havia esborranys i que ja s’estava treballant per tal que en la versió definitiva hi aparegués. Doncs bé, sembla que les gestions per aconseguir-ho no deuen haver fructificat gaire, perquè en la reunió de treball sobre el tema que ahir van presidir la consellera i el ministre competents en el tema, Ester Capella i Oscar Puente, es van tornar a enumerar les línies a traspassar i l’R4 continua sense ser-hi. Potser forma part de les que el 2025 «s’hagin identificat», com diu el document acordat. O potser no. En tot cas, res de nou: les comunicacions del Bages no són una prioritat per al Govern. Ja ho sabíem.