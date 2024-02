Fa unes setmanes que es torna a parlar de la C-55, i no és qüestió de consensos només, que també, sinó de realitats. No va de partits, va de territori. Si bé és cert, des de Junts vam fer un posicionament de màxims fa pocs dies: el territori necessita una autovia (2+2), i no una via interurbana com s’està definint actualment amb molts trams 2+1.

La comarca no pot deixar perdre aquesta nova oportunitat. Si hem de llençar a la paperera l’estudi informatiu i el projecte executiu del 2010 que ja preveia aquest desdoblament 2+2, que sigui perquè es preveu una via interurbana amb capacitat d’assumir el volum de vehicles actual. Cal que ens fem una pregunta ben senzilla. Quants vehicles hi caben en aquest nou tram que estem projectant? I si la resposta no dona cabuda al trànsit que ja tenim actualment, és evident que cal repensar el projecte i planificar una via que permeti assumir les necessitats de la comarca, tant les de present com les del futur.

No es tracta d’una qüestió de seguretat, que també, sinó de competitivitat. Necessitem fer més atractiu el territori –la Catalunya Central–, atraure empreses i talent, i plantejar un gir radical en les comunicacions. I això passa per aconseguir canviar les nostres connexions i fer-les més ràpides i segures.

D’altra banda, des de l’Ajuntament estem treballant per posar en el mapa altre cop, i esperem que aquesta sigui la definitiva, un accés nord pel municipi. I és que tot i la dimensió de Sant Vicenç, que ja superem els 10.000 habitants, disposem d’un únic accés, que és el pont d’entrada. Així doncs, tot i que la Generalitat no ho tenia previst, gràcies a la insistència que hi hem posat, aquest nou accés ara ja forma part del present estudi informatiu que s’està redactant. Al mateix temps, Sant Vicenç necessita millorar també la mobilitat interna, prou seccionada ja pel riu, les dues vies de tren i l’autopista. En definitiva, aquest accés nord ha d’anar de la mà d’una C-55 desdoblada (2+2), sinó l’únic que farem és traslladar el problema de dins del municipi a l’entrada de la C-55.

Des de Junts no vam votar a favor de l’avanç del POUM de Sant Vicenç quan es va aprovar l’any 2021, entre d’altres coses, perquè consideràvem molt greu que el govern municipal d’ERC eliminés aquest accés de l’equació. En aquest sentit, la Comissió Territorial d’Urbanisme ja va ensenyar una targeta groga al seu moment; no obstant, en el projecte de la C-55 presentat pel conseller Fernàndez al febrer de 2023, l’accés nord tampoc hi constava.

És probable que Sant Vicenç de Castellet estigui agafant un cert protagonisme en la definició d’aquestes comunicacions, però ja se sap, a la vida i en política també, el tren només acostuma a passar una vegada i, quan passa, cal pujar-hi. I aquesta defensa aferrissada del nostre municipi no és simplement per defensar el nostre posicionament, sinó perquè n’estem segurs que aquestes reivindicacions serien un autèntic benefici per a la comarca, la Catalunya Central i el conjunt del territori.