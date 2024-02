El president de la Generalitat, Pere Aragonès, és previst que aquesta tarda inauguri el nou museu del Barroc de Manresa, que ha de tenir una col·lecció de referència en ser, també, el museu de l’època barroca de Catalunya. És una gran obra, sense peròs. Una intervenció arquitectònica valenta que entrellaça la construcció neoclàssica existent amb una part nova que és, alhora, el nou accés, la recepció i botiga, i un distribuïdor que ens acompanya en el recorregut interior, que ens lliura a cadascuna de les plantes del museu.

Es tracta d’una peça que, diferent com és (i com vol ser), s’ha de poder explicar en el conjunt del nou museu. De fet, aquest relat de l’abans i l’ara hi és des de la plaça d’accés, que abans ocupava la desapareguda sala Ciutat (sala Loiola, antigament) i abans, encara, l’església de Sant Ignasi (l’església del vell col·legi del mateix nom que fins ara ha acollit l’arxiu comarcal i el museu i que ara té bona part de la primera planta dedicada a explicar l’art barroc a Manresa i a Catalunya. En una de les parets que donen accés al museu s’hi dibuixen, per exemple, les capelles laterals de la vella església, i pràcticament a la porta, un cercle ens marca allà on estava situada la cúpula de la construcció religiosa desapareguda. Un passat religiós que encara dialoga amb la llum que deixa entrar al nou museu una significada creu. I el museu pròpiament ocupa una part del que són els edificis que conformen el claustre, velles construccions on s’ha intervingut per consolidar-les (en aquesta última etapa, sobretot, en els sostres dels diferents pisos) i en la seva adequació com a espai museístic. Mereix un apartat especial el relat, el valor de les peces, la didàctica del recorregut, de la llum, dels vídeos... i de l’explicació que s’ha preparat per explicar al públic que va ser l’art barroc a Manresa i a Catalunya.

Tot plegat, l’obra té un preu, esclar., 9,5 milions d’euros en números rodons. Els detractors de la instal·lació, que n’hi ha, segur, tindran com a principal argument que la inversió és excessiva. O en sí Manresa ha tingut la capacitat suficient per portar al nou museu el millor del barroc català. Però escoltin, posats a relacionar conceptes que a vegades poden ser contraposats, els diria que criticar el Barça de Xavi és un exercici excessivament barat si no és que l’anàlisi de la destrucció es fa amb una construcció alternativa. Vaja, que qui sigui capaç de posar en dubte que Manresa hi guanya un equipament de primer ordre amb un bon relat museístic (i amb recursos!) que vagi buscant una tàctica guanyadora alternativa.