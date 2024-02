Al futbol, hi ha una tendència que li és gairebé inherent que el porta a considerar que tot el futur es defineix a partir de si la pilota entra o no. I s’ignora que el gol no depèn només de l’atzar. En el millor dels casos, una victòria només és un ajornament. El Barça afronta avui l’anada d’una eliminatòria vital contra el Nàpols, tant pel que fa a la part esportiva com a l’econòmica. Tanmateix, ni la victòria ni la derrota incidirà de manera significativa en el rumb del club.

Els clubs de futbol es troben en un moment decisiu que es pot equiparar al canvi de paradigma que es va produir a començaments de segle. Llavors, el FC Barcelona hi va arribar a temps, va rectificar i va sortir de la deriva en què havia caigut. L’any 2003, el model era el Manchester United. El Barça es va repensar i va adequar el seu caràcter i idiosincràsia al model de negoci que s’imposava per mantenir-se a l’elit. En resum, allò del cercle virtuós i del més que un club al món. I les Lligues i les Lligues de Campions no van arribar només per atzar. Avui, el canvi que s’opera és més greu i el FC Barcelona l’afronta de manera pitjor perquè està més feble. Però, sobretot, perquè deambula completament desorientat. Sembla que no s’adoni del que passa. O que no sàpiga com enfrontar-s’hi. Avui el model és la Premier League com els agents del futbol convertits en productes financers. Quina és l’estratègia del FC Barcelona? Potser una anècdota servirà de categoria. En el José María Martín Carpena de Màlaga, els càntics dels aficionats del Barça van semblar fora de context, en el millor dels casos, extemporanis i inoportuns, en el pitjor. També el barcelonisme sociològic ha de ser repensat.