El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va inaugurar ahir el Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, un equipament cultural d’abast nacional que ha de reforçar la capitalitat de la ciutat en aquest àmbit, ja forta gràcies al Kursaal. L’edifici ha d’acollir en el futur un Museu de la Ciutat recol·locat i modernitzat i compta, a més, amb un claustre que ofereix possibilitats diverses que tot just s’han començat a explotar i que ha d’ajudar a completar una de les principals funcions, si no la primera, del nou museu, que és ajudar a revitalitzar aquella part de la ciutat. La inaguració, amb un vistós espectacle i una entranyable recuperació dels gegants vells, va servir per comprovar que els manresans -no tots, però sí una àmplia minoria interessada de debò en la seva ciutat- estan delerosos de veure coses maques i importants a Manresa, segurament perquè no sovintegen. Ahir hi va haver més gent de la que es podia encabir en el reduït temps destinat als visitants, i les hores previstes per a les jornades de portes obertes de dissabte i diumenge estan exhaurides de fa dies amb centenars de persones. Manresa respon quan el que se li ofereix val la pena, i ahir va fer que la inauguració fos una festa i un èxit.