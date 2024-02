La setmana passada va morir el Dr. Gabriel Ferraté, rector de la UPC i, després, de la UOC, una figura peculiar i genial. Qui l’ha conegut personalment sap que era un home savi i despistat –molt savi i molt despistat!–però que tenia clar el que feia i, sobretot, perquè ho feia. El 1994 Ferraté va rebre l’encàrrec del President Pujol de fer una nova universitat a distància catalana que fes possible l’accés a estudis universitaris en català per a qui no ho podia fer de forma presencial. Es tractava de fer una organització d’estructura d’estat i amb ambició universal. Aquesta era la missió que se li va encomanar a aquell home visionari, que tant podia semblar que estava als núvols com que estava concentrat en fer anar un robot experimental. Ja es tractava d’això, de posar imaginació i visió a llarga distància, endevinant per on aniria el futur i fer-ho amb un sistema que superava les distàncies virtualment però ple d’incerteses. De personalitat creativa extrema, Ferraté va assumir aquest repte amb la confiança total del Govern de la Generalitat i amb la il·lusió d’un nen amb sabates noves, acostumat a desmuntar i tornar a muntar enginys i amb l’ensenyament com a leitmotiv personal. Amb aquest esperit va començar a néixer una idea que, de mica en mica, s’aniria fent realitat amb la complicitat dels que hi van participar des del primer moment, encomanats de la il·luminació i l’energia que desprenia el seu lideratge. Allò que semblava un experiment ha estat a la llarga una experiència exitosa, essent la UOC una de les universitats en línia pioneres i de prestigi a nivell mundial. Ferraté tenia Catalunya al cor i al cap i una ment brillant i oberta; no podia fallar. I així s’inventà una universitat nova, diferent, arrelada al territori i amb mirada global i amb un campus virtual que trencava les barreres de l’espai i del temps mitjançant les TIC. En aquell moment, Ferraté inicià un pelegrinatge per les comarques catalanes per explicar la UOC. En aquest camí s’aturà a Manresa i hi trobà l’entusiasme de la regidora Teresa Just i el president del Consell Comarcal del Bages, Francesc Iglesias, que ho van veure com una gran oportunitat per a la comarca. La UOC era una universitat intangible, sense distàncies, i alhora implantada damunt del país, físicament i institucionalment, com una universitat més, sense aules però amb els seus estudiants, les seves relacions institucionals i en complicitat amb el teixit social i econòmic. No acostumem a viure apostes de descentralització territorial tan clares com la que va fer la UOC instal·lant el seu primer centre presencial a Manresa. Per això no podia ser una altra ‘universidad a distancia’ sinó ‘oberta’ aquí i al món. L’esperit i els objectius fundacionals de la UOC haurien de ser exemple per a molts altres projectes de país –i també per a la mateixa universitat. Perquè qualsevol projecte ha de fer compatible el fet d’excel·lir o relacionar-se internacionalment sense deixar d’estar arrelat localment. En el cas de la UOC el que li dóna singularitat i identitat és la C, per això no pot perdre la seva presència al país i la del català com a llengua pròpia. Això, que val per la UOC, també val per a Catalana Occident o per Catalana de Gas o tants altres projectes i empreses en què la C queda supeditada a un marc mental subordinat i no centrat en allò que els és propi en origen. Per això, la UOC ha de tenir sempre present que va néixer per ser una estructura nacional, pensada per als països de parla catalana, per reforçar la qualitat del seu sistema educatiu i l’enfortiment d’una comunitat nacional.

No podem perdre aquest llegat.