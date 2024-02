Sembla mentida que, quatre anys després de l’inici de la pandèmia, sols s’hagi fet l’informe del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la covid-19 en les residències, aprovat aquest febrer amb els vots d’ERC, Junts i PSC, però amb el vot negatiu de Cs, CUP, En Comú Podem i Vox, i el descontentament de les associacions de familiars dels residents.

Aquest informe, que s’havia de fer en sis mesos, ha necessitat dos anys de compareixences i treballs per explicar el que ja era obvi: que la mortaldat va ser deguda a la manca de recursos i de coneixements científics, a la descoordinació, a la facilitat de contagi en les residències massificades... i al que anomenen «accés desigual als hospitals», que en realitat van ser uns protocols edatistes, que van limitar la derivació als hospitals. De cara al futur, el text acaba recomanant la creació, també en sis mesos, d’una taula per promoure i dissenyar el que sempre ha estat una necessitat evident per a tothom: el nou model residencial.

En aquests quatre anys s’ha perdut, doncs, el temps miserablement. Ha estat una manca de respecte pels milers de persones mortes a les residències, a les quals se’ls va conculcar el dret a la salut, a la vida, a la no discriminació per l’edat (edatisme), a la vida privada i familiar i a tenir una mort digna, tal com dictaminà Amnistia Internacional.

No s’ha après res. No ha servit de res el patiment de residents i famílies perquè, si aparegués ara (o en sis mesos) un nou patogen emergent – la possibilitat del qual ens alerta el director general de l’OMS -, es repetirien els contagis per la massificació a les residències, no hi hauria recursos mèdics suficients... i viuríem un altre desastre.

En el novembre del 2021, quan el Parlament va rebutjar la renovació de la comissió política d’investigació per substituir-la per una de tècnica, ja va estar clar que es perdria el temps, ja que el problema no era tècnic sinó polític. Es va estroncar la comissió quan li faltava poc per fer sis mesos, perdent l’oportunitat que el Parlament, en nom de tota la societat, acceptés la responsabilitat política de les morts i dels patiments a les residències i es pogués començar una nova política, anant cap a un model de gestió residencial centrat en la persona.

Mentre el Parlament feia l’anàlisi tècnica, el govern de la Generalitat ha continuat fent la mateixa política, sense invertir res del seu pressupost en la construcció de residències públiques, ni gestionar-les, deixant-ho tot a la iniciativa privada. Ni tan sols ha dissenyat un model de residències propi (diuen que ho faran en sis mesos), a partir de l’acord en el Consell Territorial de Serveis Socials, al que la Generalitat va votar en contra, en el que es fixaven els requisits mínims que haurien de complir les residències per ser acreditades.

És impossible canviar radicalment una política mantinguda durant dècades, però el govern de la Generalitat sí que podria fer un primer pas, encara que haguéssim d’esperar sis mesos, en la implantació del nou model de residències, posant en marxa, per exemple, un pla pilot amb la construcció i gestió pública d’un petit grup de residències, repartides pel territori, que experimentessin i servissin d’exemple i guia a tot el sector.