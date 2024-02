Al ritme que anem compto ser a temps d’arribar a veure el model de societat futura que dissenyarà la Intel·ligència Artificial (IA) posada al servei de qui tindrà el poder de manipular-la. Arribar a temps no vol dir gaudir-la, estrictament, sinó tastar-la, comprovar-ne les virtuts anunciades i decidir si valia la pena patir-hi o somiar-hi tant per veure com es concretava. Si es compleixen les previsions, l’invent que obre expectatives a una Humanitat més més (com la definiríeu?), es fonamentarà en tot el coneixement acumulat, en tota la informació captada i emmagatzemada durant anys i panys, reconvertits oportunament en algoritmes susceptibles de ser transformats, utilitzats a conveniència i necessitat de qui posseeixi l’eina per a aconseguir els objectius que s’hagi marcat. Això vol dir que qui acumuli, qui emmagatzemi haurà d’haver escollit bé les fonts on anar a pouar, i evitar contaminacions interessades que podrien desdibuixar, esbiaixar respostes, propostes, planificacions de futur. Exactament això és el que algú ha detectat quan ha demanat a l’adolescent ChatGPT una versió del que va passar a Catalunya l’1 d’Octubre del 2017, i n’ha obtingut tres redactats sensiblement diferenciats segons les instruccions donades en català, castellà o anglès. Els “dipòsits” es devien omplir en diferents deus informatives, imagino, i em planteja el dubte de quin relat acabarà configurant la IA sobre la llei d’amnistia, si es dona veracitat al deliri de fiscals i jutges sobre el terrorisme que practicava el Tsunami per inspiració carismàtica del president Puigdemont, per exemple. ¿Qui controlarà la contaminació dels continguts on anirà a “pescar” l’encarregat de configurar el text que passarà a la història sobre la «convivència» que pretenien crear PP i PSOE a Catalunya negant la possibilitat que els catalans poguessin debatre i manifestar la seva voluntat de ser independents? Quedarà clar que no els quedava més opció que eliminar els independentistes tossuts a tornar-hi i tornar-hi? I, en un terreny molt més proper, seria desitjable que la IA expliqués algun dia per què es va fer publicitat institucional assegurant que «Catalunya ja no dependrà de la pluja el 2030» sense tenir en compte boscos, agricultura, ramaderia i pobles sense mar per dessalar. O si hi havia clientelisme electoralista en l’anunci que el 2025 començaran les obres del desdoblament reversible del tram de la C16 de Berga a Bagà. O si els qui van dir que el Museu del Barroc a Manresa seria «una gran mona de Pasqua amb un museu petit i avorrit», sabien el que es deien. Potser sí que és demanar massa...