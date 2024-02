La Plataforma C-55, fa anys que en parla i encara en seguim parlant per evitar la seva destrucció, com volen des de fa anys la Conselleria de Territori, alguns polítics locals, comarcals i sectors «somiatruites», mentre anem passant els anys amb un territori més empobrit i envellit. En parlarem fins al desdoblament!

Ara no tenim dades de trànsit actualitzades, no disposem de Plans d’Aforament des del 2020, el mes de febrer d’aquell any el pas de vehicles pel quilòmetre 28, on comença la ronda de Manresa va ser de 48.889 vehicles/dia, després es va deixar de comptabilitzar l’IMD d’aquell tram; del visor dinàmic de seguiment (substitut dels Plans d’Aforament) tampoc podem obtenir dades actuals de Castellgalí, les darreres d’octubre de 2023 van indicar un trànsit de 35.000 vehicles/dia. Visca la transparència! Una C-55 amb el trànsit d’una autovia; per tant, i davant aquestes dades necessitem urgentment el traçat de 2+2 del que ja tenim fet l’estudi d’impacte ambiental i els projectes de desdoblament, en tot cas es poden actualitzar i adequar, però no gastar més milions en estudis i projectes nous per instal·lar un 2+1. No ens deixem enganyar més! Ara 240 milions d’euros per desdoblar la C-16, però ni aigua per la C-55!

El passat Ple Municipal de Manresa es va aprovar una moció d’Impulsem per tal que «lideri la reivindicació d’accions a la carretera C-55 seguint el criteri del 2+2...». Sembla molt bonic, la moció de Junts de desdoblar la C-55 (Abrera-Manresa) no es va aprovar, però va acabar amb un comentari de l’alcalde, sobre que «sempre s’ha manifestat contrari a ‘trinxar’ el territori per fer noves carreteres on n’hi ha dues, però si resoldre les situacions de seguretat»; Sr. Aloy estem parlant de reconvertir una via morta pel territori en una carretera viva que es diu C-55. Els de Fem Manresa tenen aquesta frase en el seu ideari «trinxar el territori», per suposat ells van votar en contra, i un membre d’ERC es va absentar de la Sala.

Una frase que fa molt de mal, després de la quantitat de milers de víctimes d’aquesta C-55, perquè com diu l’entitat Stop Accidents, no són víctimes només les persones que moren, sinó famílies, amics i aquelles persones que queden ferides i que potser arrossegaran seqüeles tota la vida, per no parlar del cost que comporta tanta accidentalitat.

Aquestes mateixes paraules «trinxar el territori» sobre la C-55 les va pronunciar David Fernández (CUP) quan era diputat al Parlament de Catalunya, en una Comissió d’Interior el 16 de maig del 2013, la nostra resposta va ser aleshores i també és la d’avui: preferiu trinxar persones? Fora de micròfon Fernández es va disculpar per unes paraules poc encertades. Unes dades sobre accidentalitat a la C-55 de l’any 2023: 1 mort, 10 ferits crítics i/o molt greus i 166 ferits menys greus i lleus; si moren passades 24 hores de l’accident no consten com víctimes mortals de la C–55.

La gran solució dels contraris al desdoblament de la C-55, era el nou tram de la B-40 inaugurat el passat dia 16, però no veiem en això una millora més enllà d’un gran benefici per connectar el Vallès amb el Baix Llobregat, la Catalunya central segueix necessitant la C-55, doncs hauria de pagar el peatge de la C-16 i fer deu quilòmetres més de trajecte per enllaçar amb l’A-2. El rescat de la C-16 no sembla viable, algú ha pensat que si rescaten la C-16 també ho hauran de fer amb la C-32? Han parlat amb les concessionàries i arribat a un acord amb elles? Potser és una fal·làcia per no fer res i seguir igual...

La solució d’un tren competitiu tampoc sembla que sigui factible de moment, R4 ha quedat fora de les línies prioritàries en l’estudi de traspàs, s’han conformat a dir que: l’estudi també analitzarà i identificarà nous trams susceptibles de ser traspassats..., tot plegat va per llarg.

En unes declaracions, l’alcalde de Manresa qualificava de «nefast» el servei de bus amb Barcelona. Servei d’autobusos calamitós, el tren de la bruixa i la carretera Frankenstein, això és el que volem?

Per tant, cal que Consorci Viari i Ajuntament de Manresa siguin valents per liderar les reivindicacions en comunicacions i infraestructures; en especial el desdoblament de la C-55, amb 25 anys de retard.