Aquesta setmana “he pecat”, sí, i a més ho he fet per partida doble! Ho confesso, he comprat pinya i alvocat, i no ho porto gens bé. Sóc una acèrrima defensora i practicant del consum de proximitat, però m’he deixat portar i ara tinc remordiments. D’una banda, m’ha seduït una recepta que he vist a Instagram amb l’alvocat com a ingredient. M’ha quedat la imatge a la retina i he caigut de quatre potes davant del mostrador de la fruitera del barri. La mateixa amanida que m’ha captivat, sense l’alvocat o amb un altre ingredient de proximitat substitut, segur que és igual de saborosa i nutritiva i ho sé. També sé que comprar alvocat no és sostenible i va en contra de la nostra pagesia. No tinc disculpes i em sap molt greu. I com ha anat amb la pinya? Aquí el delicte ha estat compartit. El mateix pagès del Segrià que cultiva fruites autòctones –a qui li compro normalment– ha estat el còmplice que m’ha ofert l’article. He de dir que la peça era a molt bon preu i la qualitat extraordinària. A més, aquest Nadal a casa no hem menjat pinya i això és un atenuant que fa més lleu la meva falta. Ara ja està, ja n’he menjat de pinya i m’ha satisfet i puc estar-me de tornar-hi en molt temps. Aquest mes toca menjar altres espècies: taronges i mandarines; pomes fugi, golden, reineta i gala; peres conference i blanquilla i maduixots (per cert, no tenim gaire noms genuïns en les varietats!). Ara és temps de gaudir d’aquestes fruites properes i de temporada que estan en el seu millor moment i que arriben a les nostres llars sense fer massa camins ni estades en magatzems. M’agrada molt saber l’origen del què menjo i conèixer i assaborir sempre el que és del lloc. Si un producte és autòcton, ha estat conreat a prop de casa, per persones que podrien ser veïnes i que moltes vegades podem conèixer, això ja fa que sigui més bo segur!

A Manresa tenim un regadiu i una pagesia que està patint la manca d’aigua com arreu, però tot i així cada dia d’aquest mes cullen cebes, calçots, alls tendres i porros; faves i pèsols; espinacs i bledes; enciams, escaroles i cabdells; pastanagues i raves; cols, coliflors i bròquils; carxofes, api i espàrrecs. I tots aquests productes es poden comprar als mercats de la Plaça de les Oques, de la Mion o de la Plaça Major, i a les fruiteries de barri a qui proveeixen. També podem degustar aquestes hortalisses a molts restaurants de la ciutat i de la comarca i que, gràcies a les campanyes impulsades per les administracions locals, cada vegada són més presents a les seves cartes i menús. Comprar pensant amb la persona a qui estàs beneficiant sempre serà bo per a un mateix. Si compres al veí tindrà uns guanys que farà que el seu negoci rutlli i així, alhora, estarà procurant feina a més veïns que compraran a d’altres que tenen botiga i així poder contribuir a què les nostres ciutats puguin ser més autosuficients. Jo no vull que les explotacions agràries de casa nostra hagin de tancar, no vull perdre aquest bé comú que tenim a l’abast. Vull que els meus veïns continuïn els seus negocis i que d’altres puguin alimentar-se amb la màxima qualitat. Encara que, de tant en tant, caiguem en la temptació…