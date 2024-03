Les subvencions sempre acaben sent un maldecap per als governs municipals perquè els diners mai són prou i perquè sempre hi ha un motiu o altre per sentir-se perjudicat. Amb tot, hi ha dos factors almenys que s’han de considerar. la suficiència i l’equitat.

Es recomana destinar a les polítiques esportives entre el 3% i 5% dels pressupostos, descomptant-ne la despesa ordinària i les inversions, és clar. El propòsit és fomentar la pràctica esportiva perquè els valors inherents a l’esport acaben redundant en el col·lectiu. Qualsevol govern pot optar per incrementar aquell percentatge en funció dels seus objectius i sensibilitat, però la suficiència es pot arribar a objectivar. La qüestió de l’equitat sembla més senzilla d’assolir, encara que mai no es pugui deslliurar del sentiment de greuge per part d’un o altre. Del que es tracta és de consensuar uns criteris amb totes les entitats i clubs, complir-los fil per randa i revisar-los periòdicament, per adaptar-los a les seves necessitats i als canvis que es van produint temporada rere temporada. En resum, es tracta que tothom sàpiga quina és la capacitat econòmica que té el govern, quants diners pot destinar efectivament a l’esport, i quines són les regles amb què aplica a l’hora de repartir-los i de concedir les subvencions. Aquesta reflexió ve a tomb del malestar de les entitats esportives que Regió7 va desvelar dimecres, respecte de la política de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. El periodisme consisteix a explicar a la gent el que li passa a la gent. I qui diu explicar, diu recordar.