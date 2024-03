Ells ens foten, nosaltres ens barallem

Nosaltres paguem les seves batusses. Es tiren els plats pel cap, però se succeeixen els governs i tots sense excepció ens foten els diners. Mentrestant, el Parlament és incapaç d’aprovar uns pressupostos. L’agressió del centralisme exigiria una resposta compacta, però en lloc d’això assistim a una baralla incomprensible per la gestió de les engrunes, amb l’espetec final de l’avançament electoral.

Ahir, al Congrés, la dreta atacava el Govern amb l’escàndol Koldo i les seves derivacions mentre els socialistes exigien la dimissió d’Isabel Ayuso per l’afer de la seva parella. Ses senyories cobren per aquesta comèdia, i els duros surten dels pressupostos de l’Estat. I resulta que el 2021 l’Administració General de l’Estat va gastar 697 milions d’euros a Madrid i 153 a Catalunya. Facin la divisió: 4,5 euros allà per cada euro aquí.

Continuem: Les empreses públiques estatals van dedicar a Madrid el doble d’euros per habitant que a Catalunya. Més de la meitat de la inversió anual de Renfe va anar a la capital, quatre vegades més que al Principat, tot i el famós Pla de Rodalies. Mentrestant, paguem més impostos que la resta, tant a l’Estat com a una Generalitat obertament infrafinançada.

Era desconcertant llegir les xifres de l’escàndol mentre sonava de fons l’intercanvi de retrets entre Pedro Sánchez, Núñez Feijó, Santiago Abascal, Yolanda Díaz... Pim-pam-pum, i després a escampar-se per les menjadores del centre, pagant nosaltres. I què fan els representants dels ciutadans/contribuents de Catalunya? Es barallen, uns per la mida de la bandera, altres per un casino a Salou, uns tercers per... ves a saber. Qualsevol cosa abans que fer pinya.

Parlar de decepció és quedar-se curt. La ingesta combinada del foc d’encenalls de les Corts, els números de l’espoli fiscal i la trista impotència del Parlament fa venir més recargolins que una galleda de maionesa amb salmonel·losi. I part de la culpa és nostra, per votar a la babalà. Al maig hi tornarem. Com cantava en Lluís Llach, caldrà fer memòria.