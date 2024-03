El 12-M que els voti Led Zeppelin

Darrere del projecte de casino i hotel del Hard Rock de Salou hi ha interessos ben clars i catalans, però si un dia el macrocasino arriba a ser realitat, qui farà el negoci és una tribu d’indis, un detall que em sorprèn que no hagi donat peu a més acudits del tipus que els polítics catalans que el defensen estan fent l’indi. Efectivament: la cadena Hard Rock va ser comprada el 2006 per la tribu Seminola, que l’està reconvertint en un paraigües per al gran negoci de les tribus americanes, que és el joc d’atzar des que Reagan els va concedir una sèrie de privilegis legals per tal que tinguessin en els casinos una via per sortir de l’absoluta misèria i devastació personal en què malvivien el maltractats indígenes nord-americans. Des de llavors, 250 tribus han entrat en el negoci i ja facturen molt més que Las Vegas. Els Seminolas són, entre tots, els més avançats: van ser els primers a tenir una sala de joc i, actualment, el Consell Seminola de Florida, que representa uns dos mil residents en sis reserves, és una superpotència del sector. És justícia poètica després del genocidi de què van ser objecte.

En realitat, el que ens portarà a les urnes el 12-M és una combinació d’electoralismes de partit que, per atzars de la política, han tingut com a punt de col·lisió un casino indi embolicat en interessos locals. Podria haver estat qualsevol altra cosa. Però el cas és que quedarà per a la història que, per un casino indi, no hi haurà pressupostos a Catalunya i, de rebot, tampoc a Madrid. Aragonès se la juga amb unes eleccions de rock dur que poden ser una escala al cel o una autopista a l’infern. Veurem. El que és molt possible és que els ciutadans, fastiguejats, els diguin a tots plegats que ja els votarà Led Zeppelin.