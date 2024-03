Plans per complir

Ara que el govern tripartit de Manresa té a sobre la taula les seves voluntats per als propers tres anys i mig, pot ser útil analitzar el compliment ha tingut l’anterior acord de govern, que va unir ERC i Junts en un equip que ja va tenir com a alcalde, durant tres anys, l’actual, Marc Aloy. Veure els plans pactats el 2019 i revisar què s’ha fet realitat de tot allò porta a unes quantes reflexions, totes les quals conviden els polítics a la prudència. En primer lloc, moltes de les voluntats d’aquell pla eren tan genèriques que és molt difícil establir-ne el grau de compliment. Si Manresa s’ha fet més cívica o més neta depèn molt dels ulls de cadascú, i per als polítics depèn exclusivament de si ets al govern o a l’oposició. En segon lloc, molts dels projectes són tan lents i laboriosos d’executar que passen d’un mandat a un altre i d’un alcalde a un altre, de manera que les atribucions de mèrits es fan molt complicades; i en tercer lloc, el fet que hi hagi assignatures pendents permanents en les quals s’avança poquíssim (la rehabilitació del Centre Històric, per exemple) fa que algunes voluntats siguin gairebé hereditàries. La conclusió per a tots: modèstia i abstinguin-se de fer volar coloms.