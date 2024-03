La falsa metgessa

Sense ser infermera, l’olotina Sara C.C, va anar demanant feina en empreses on exercia aquesta professió, i quan es va veure amb cor de fer un pas més es va fer passar per metge. Van caure en l’engany una dotzena d’empreses que no van verificar la seva titulació, des del RACC fins a Dexeus, i la carrera se li va acabar quan va arribar a l’Hospital de Berga, el que ha actuat millor dels enganyats: ho va detectar i, a més, és l’únic que ha pres mesures acomiadant qui la va contractar. Ara, el cas arriba al final amb una sentència acordada que la condemna a pagar mil euros i a 32 mesos de presó, que no haurà de complir. És dubtós que sigui un càstig prou exemplar per espantar futurs impostors, però no podia ser molt més dur si no s’ha acreditat que hagi causat perjudicis a ningú. Però no s’ha acreditat perquè la Generalitat no ha volgut investigar-ho. Entre els seus 850 pacients de Berga segur que molts van patir perjudicis pel fet de no ser ben diagnosticats o tractats. Que una malaltia duri més del necessari perquè el metge no sap medicina és un perjudici suficient quan és un mateix qui el pateix. I segur que això va passar unes quantes vegades. El sector ha quedat ben retratat. És d’esperar que hagi après la lliçó.